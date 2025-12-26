ua en ru
РФ вдарила по залізниці у Ковелі: пошкоджено локомотив та вантажний вагон

Ковель, Волинська область, П'ятниця 26 грудня 2025 10:46
РФ вдарила по залізниці у Ковелі: пошкоджено локомотив та вантажний вагон Ілюстративне фото: росіяни вдарили по залізниці у Ковелі (ДСНС)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вночі 26 грудня вдарили по залізничій станції у Ковелі. Пошкоджено локомотив та вантажний вагон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

"Внаслідок атаки безпілотниками є пошкодження Львівської залізниці по станції Ковель", - повідомив Кулеба.

За його словами, пошкоджено локомотив та вантажний вагон, вибуховою хвилею вибито вікна цеху локомотивного депо.

Обстріл України 26 грудня

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня Росія атакувала Україну, застосувавши балістичну ракету "Іскандер-М" та 99 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити 73 ворожі безпілотники.

Зокрема, російські війська всю ніч завдавали ударів по енергетичній на портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки є пошкодження та перебої зі світлом.

Під ударами російських безпілотників також опинився і термінал на Миколаївщині. Пошкоджене судно під прапором Ліберії.

Також відомо, що ворог атакував два енергооб'єкти ДТЕК на півдні Одеської області. Пошкодження значні. Для відновлення обладнання потрібен час.

Окрім того, росіяни атакували Миколаїв та передмістя кількома ударними дронами, попередньо типу "Молнія". Внаслідок обстрілу частина Миколаївського району залишилася без світла.

