РФ ударила дроном по поезду на Днепропетровщине

Враг ночью атаковал железную дорогу на Днепропетровщине - беспилотник попал прямо в локомотив грузового поезда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий.
Враг снова атаковал гражданскую железнодорожную инфраструктуру. В этот раз российский беспилотник попал прямо в локомотив грузового поезда на Днепропетровщине.
На момент удара состав уже стоял - поезд раньше времени остановили, а локомотивную бригаду успели эвакуировать. Именно эти действия позволили избежать пострадавших.
В результате атаки пострадала техника и инфраструктура:
На месте работают все соответствующие службы, ликвидирующие последствия обстрелов.
РФ систематически атакует украинскую железную дорогу, пытаясь нарушить работу критической транспортной инфраструктуры.
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