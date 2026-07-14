РФ ударила дроном по поезду на Днепропетровщине

Что известно об атаке

Враг снова атаковал гражданскую железнодорожную инфраструктуру. В этот раз российский беспилотник попал прямо в локомотив грузового поезда на Днепропетровщине.

На момент удара состав уже стоял - поезд раньше времени остановили, а локомотивную бригаду успели эвакуировать. Именно эти действия позволили избежать пострадавших.

В результате атаки пострадала техника и инфраструктура:

поврежден локомотив;

обесточена контактная сеть на перегоне.

На месте работают все соответствующие службы, ликвидирующие последствия обстрелов.

Железная дорога под постоянными ударами

РФ систематически атакует украинскую железную дорогу, пытаясь нарушить работу критической транспортной инфраструктуры.