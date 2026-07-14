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РФ ударила дроном по поезду на Днепропетровщине

09:32 14.07.2026 Вт
1 мин
Что известно о последствиях атаки?
aimg Елена Чупровская
Фото: поврежденный в результате атаки локомотив (telegram.me/MinDevUA)

Враг ночью атаковал железную дорогу на Днепропетровщине - беспилотник попал прямо в локомотив грузового поезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий.

Что известно об атаке

Враг снова атаковал гражданскую железнодорожную инфраструктуру. В этот раз российский беспилотник попал прямо в локомотив грузового поезда на Днепропетровщине.

На момент удара состав уже стоял - поезд раньше времени остановили, а локомотивную бригаду успели эвакуировать. Именно эти действия позволили избежать пострадавших.

В результате атаки пострадала техника и инфраструктура:

  • поврежден локомотив;
  • обесточена контактная сеть на перегоне.

На месте работают все соответствующие службы, ликвидирующие последствия обстрелов.

Железная дорога под постоянными ударами

РФ систематически атакует украинскую железную дорогу, пытаясь нарушить работу критической транспортной инфраструктуры.

Недавно атаковала станцию Ковель на Волыни . Дроны повредили локомотив и грузовой вагон, а взрывная волна выбила окна цеха локомотивного депо.

Враг ударил дроном поэлектровозу в Днепропетровской области - пострадал машинист, которому оказали всю необходимую медицинскую помощь.

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