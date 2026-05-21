РФ ударила по багатоповерхівках у Дніпрі, спалахнула пожежа

17:00 21.05.2026 Чт
2 хв
Внаслідок ворожого удару постраждали п'ятеро людей
aimg Валерій Ульяненко
Фото: рятувальники ДСНС (facebook.com DSNSKyiv)

У четвер, 21 травня, росіяни атакували Дніпро. Під ударом опинилися багатоповерхові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Дніпропетровської ОДА Олександра Ганжі.

Читайте також: "Шахеди" атакували Кривий Ріг, під ударом - промислове підприємство

"Росіяни знову завдали удару по Дніпру. Попередньо, пошкоджені два багатоповерхові будинки. Спалахнула пожежа", - розповів він.

Ганжа також зазначив, що інформація щодо постраждалих внаслідок ворожого удару наразі уточнюється.

Очільник ОДА також оприлюднив фото наслідків ворожого удару по місту.

Фото: наслідки удару РФ по Дніпру (t.me/dnipropetrovskaODA)

Пізніше Ганжа повідомив, що через ворожу атаку на Дніпро постраждали п'ятеро людей.

Це 34-річний чоловік та жінки 43, 58, 66 і 78 років. Четверо з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Оновлено о 17:30

Кількість поранених через удар росіян по Дніпру зросла до 11.

Серед них – 13-річний хлопчик. Він госпіталізований. Як і семеро дорослих. Всі у стані середньої тяжкості. Троє постраждалих на амбулаторному лікуванні.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні росіяни атакували Дніпро - була пошкоджена квартира на п'ятому поверсі п'ятиповерхівки. Постраждала жінка оперативно отримала необхідну допомогу. Вибуховою хвилею також вибиті шибки у сусідніх будинках.

Зазначимо, у ніч на 20 травня країна-агресорка здійснила черговий масований обстріл цивільної інфраструктури України. Зокрема, під ударами опинилися Дніпро, Одеса, Харків та Сумщина.

В Одесі після ворожого удару провели унікальну операцію, під час якої дістали "Шахед", який влучив у житлову багатоповерхівку та застряг у стіні на рівні 15 поверху.

Крім того, окупанти цілеспрямовано атакували ракетами об’єкти нафтогазової інфраструктури у Чернігівській області.

