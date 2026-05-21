РФ ударила по багатоповерхівках у Дніпрі, спалахнула пожежа

У четвер, 21 травня, росіяни атакували Дніпро. Під ударом опинилися багатоповерхові будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Дніпропетровської ОДА Олександра Ганжі.
"Росіяни знову завдали удару по Дніпру. Попередньо, пошкоджені два багатоповерхові будинки. Спалахнула пожежа", - розповів він.
Ганжа також зазначив, що інформація щодо постраждалих внаслідок ворожого удару наразі уточнюється.
Очільник ОДА також оприлюднив фото наслідків ворожого удару по місту.
Фото: наслідки удару РФ по Дніпру (t.me/dnipropetrovskaODA)
Пізніше Ганжа повідомив, що через ворожу атаку на Дніпро постраждали п'ятеро людей.
Це 34-річний чоловік та жінки 43, 58, 66 і 78 років. Четверо з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
Оновлено о 17:30
Кількість поранених через удар росіян по Дніпру зросла до 11.
Серед них – 13-річний хлопчик. Він госпіталізований. Як і семеро дорослих. Всі у стані середньої тяжкості. Троє постраждалих на амбулаторному лікуванні.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні росіяни атакували Дніпро - була пошкоджена квартира на п'ятому поверсі п'ятиповерхівки. Постраждала жінка оперативно отримала необхідну допомогу. Вибуховою хвилею також вибиті шибки у сусідніх будинках.
Зазначимо, у ніч на 20 травня країна-агресорка здійснила черговий масований обстріл цивільної інфраструктури України. Зокрема, під ударами опинилися Дніпро, Одеса, Харків та Сумщина.
В Одесі після ворожого удару провели унікальну операцію, під час якої дістали "Шахед", який влучив у житлову багатоповерхівку та застряг у стіні на рівні 15 поверху.
Крім того, окупанти цілеспрямовано атакували ракетами об’єкти нафтогазової інфраструктури у Чернігівській області.