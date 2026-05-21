РФ ударила по многоэтажкам в Днепре, вспыхнул пожар

"Россияне снова нанесли удар по Днепру. Предварительно, повреждены два многоэтажных дома. Вспыхнул пожар", - рассказал он.

Ганжа также отметил, что информация о пострадавших в результате вражеского удара пока уточняется.

Глава ОГА также обнародовал фото последствий вражеского удара по городу.

Позже Ганжа сообщил, что из-за вражеской атаки на Днепр пострадали пять человек.

Это 34-летний мужчина и женщины 43, 58, 66 и 78 лет. Четверо из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Обновлено в 17:30

Количество раненых из-за удара россиян по Днепру возросло до 11.

Среди них - 13-летний мальчик. Он госпитализирован. Как и семеро взрослых. Все в состоянии средней тяжести. Трое пострадавших на амбулаторном лечении.

Напомним, в ночь на сегодня россияне атаковали Днепр - была повреждена квартира на пятом этаже пятиэтажки. Пострадавшая женщина оперативно получила необходимую помощь. Взрывной волной также выбиты стекла в соседних домах.

Отметим, в ночь на 20 мая страна-агрессор осуществила очередной массированный обстрел гражданской инфраструктуры Украины. В частности, под ударами оказались Днепр, Одесса, Харьков и Сумская область.