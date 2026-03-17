РФ спішить на допомогу: танкер з російською нафтою прямує до Куби

Танкер із понад 700 тисяч барелів російської нафти прямує до Куби, яка вже три місяці не отримує постачань палива і переживає глибоку енергетичну кризу на тлі тиску з боку США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними компанії з морської розвідки Kpler Ltd., судно "Анатолій Колодкін" транспортує близько 730 тисяч барелів російської нафти сорту Urals і має прибути до порту Матансас до кінця місяця.
Водночас, як зазначили у виданні, доставка російської нафти може зіткнутися з труднощами через дії США. З грудня американські обмеження у Карибському регіоні ускладнюють доступ танкерів до Куби, а загроза санкцій змусила інші країни, зокрема Мексику, припинити постачання.
Аналітики зазначають, що навіть у разі доставки нафта не дасть миттєвого ефекту, оскільки потребує переробки, що може зайняти до місяця.
Водночас обсяг у понад 700 тисяч барелів може стати критично важливим для Куби, яка щодня потребує близько 100 тисяч барелів, але забезпечує себе лише частково.
Нагадуємо, 6 березня Дональд Трамп заявив, що Куба нібито зацікавлена в угоді зі США та припустив, що острів "скоро впаде". Він також заявив про можливість "дружнього поглинання" або більш жорсткого сценарію.
13 березня президент Куби Мігель Діас-Канель підтвердив, що країна веде переговори зі США на тлі економічної кризи та посиленого тиску.
За його словами, наслідки енергетичної блокади є "колосальними".
16 березня на Кубі стався повний збій енергосистеми, що призвів до загальнонаціонального блекауту.