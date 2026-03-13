ua en ru
"Дружнє" захоплення Куби? У Сенаті США терміново блокують воєнні плани Трампа

06:43 13.03.2026 Пт
2 хв
Це не перша спроба демократів використати резолюцію про воєнні повноваження як інструмент тиску
aimg Оксана Гапончук
"Дружнє" захоплення Куби? У Сенаті США терміново блокують воєнні плани Трампа Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Сенатори-демократи у США подали резолюцію, яка має заборонити президенту Дональду Трампу застосовувати військову силу проти Куби без попереднього схвалення Конгресом США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в АР..

Читайте також: "У них ні енергії, ні грошей": Трамп пропонує Кубі здатися "по-дружньому"

Отож, група впливових сенаторів, серед яких Тім Кейн, Рубен Гальєго та Адам Шифф, виступила з ініціативою обмежити воєнні повноваження президента Дональда Трампа. Їх документ вимагає негайного виведення американських військ із будь-яких бойових дій проти Куби, якщо вони будуть розпочаті без схвалення законодавців.

Сенатори вважають, якщо не зв’язати руки адміністрації Дональда Трампа, то у світі може розпочатися ще один світовий конфлікт.

Так, сенатор Тім Кейн наголосив, що Конституція США чітко закріплює право оголошувати війну за Конгресом. За його словами, адміністрація Трампа поводиться так, ніби може одноосібно розпочинати операції не лише проти Куби, а й у Венесуелі та Ірані, не звітуючи перед суспільством.

"Дружнє захоплення": заява Трампа, що змінила все

Напруженість навколо Куби посилилася після заяв Трампа цього тижня. Так, під час пресконференції у Флорида він допустив можливість так званого "дружнього захоплення" острова.

Президент зазначив, що переговори з керівництвом Куби веде державний секретар Марко Рубіо, а активніші дії можуть розглядатися після завершення конфлікту з Іраном.

Рубіо раніше заявляв сенаторам, що адміністрація США хотіла б бачити зміну влади на Кубі, хоча й заперечив наміри прямої провокації.

Політичний тиск на Білий дім

Зазначимо, що це вже не перша спроба демократів використати резолюцію про воєнні повноваження як інструмент тиску. Хоча республіканська більшість часто блокує такі ініціативи, вони стають трибуною для гострої критики зовнішньої політики Трампа.

Голосування щодо "кубинської резолюції" очікується до кінця березня 2026 року.

Крім того, наступного тижня сенатори планують винести на голосування також аналогічні документи щодо війни з Іраном. Головна вимога опозиції - проведення відкритих слухань, де адміністрація президента повинна чітко пояснити стратегію США у нових військових конфліктах.

Нагадаємо, уряд Куби оголосив про звільнення 51 ув'язненого.

