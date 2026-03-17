РФ спешит на помощь: танкер с российской нефтью направляется на Кубу

По данным компании по морской разведке Kpler Ltd., судно "Анатолий Колодкин" транспортирует около 730 тысяч баррелей российской нефти сорта Urals и должно прибыть в порт Матансас до конца месяца.

В то же время, как отметили в издании, доставка российской нефти может столкнуться с трудностями из-за действий США. С декабря американские ограничения в Карибском регионе затрудняют доступ танкеров к Кубе, а угроза санкций заставила другие страны, в частности Мексику, прекратить поставки.

Аналитики отмечают, что даже в случае доставки нефть не даст мгновенного эффекта, поскольку требует переработки, что может занять до месяца.

В то же время объем в более 700 тысяч баррелей может стать критически важным для Кубы, которая ежедневно требует около 100 тысяч баррелей, но обеспечивает себя лишь частично.