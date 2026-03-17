RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

РФ спешит на помощь: танкер с российской нефтью направляется на Кубу

22:56 17.03.2026 Вт
2 мин
Это может стать первой крупной поставкой топлива на Кубу за последние три месяца
aimg Мария Науменко
фото: танкер с российской нефтью направляется на Кубу (Getty Images)

Танкер с более 700 тысяч баррелей российской нефти направляется на Кубу, которая уже три месяца не получает поставок топлива и переживает глубокий энергетический кризис на фоне давления со стороны США.

По данным компании по морской разведке Kpler Ltd., судно "Анатолий Колодкин" транспортирует около 730 тысяч баррелей российской нефти сорта Urals и должно прибыть в порт Матансас до конца месяца.

В то же время, как отметили в издании, доставка российской нефти может столкнуться с трудностями из-за действий США. С декабря американские ограничения в Карибском регионе затрудняют доступ танкеров к Кубе, а угроза санкций заставила другие страны, в частности Мексику, прекратить поставки.

Аналитики отмечают, что даже в случае доставки нефть не даст мгновенного эффекта, поскольку требует переработки, что может занять до месяца.

В то же время объем в более 700 тысяч баррелей может стать критически важным для Кубы, которая ежедневно требует около 100 тысяч баррелей, но обеспечивает себя лишь частично.

Напоминаем, 6 марта Дональд Трамп заявил, что Куба якобы заинтересована в сделке с США и предположил, что остров "скоро упадет". Он также заявил о возможности "дружественного поглощения" или более жесткого сценария.

13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил, что страна ведет переговоры с США на фоне экономического кризиса и усиленного давления.

По его словам, последствия энергетической блокады являются "колоссальными".

16 марта на Кубе произошел полный сбой энергосистемы, что привело к общенациональному блэкауту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
