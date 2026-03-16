Кубу поглинув тотальний блекаут через енергетичну блокаду США

На Кубі 16 березня стався повний збій у роботі енергосистеми, що призвів до загальнонаціонального блекауту. Це перше масштабне відключення світла після фактичного припинення постачання нафти на острів.

За словами державного оператора енергомереж, наразі тривають роботи з відновлення електропостачання на всій території країни. Це черговий випадок масштабного відключення електроенергії на острові за останні роки. Водночас він став першим після фактичного припинення постачання нафти на Кубу. Кубинська влада раніше неодноразово пов’язувала перебої з електропостачанням із економічними санкціями США. Водночас критики наголошують, що причиною проблем є також тривалий брак інвестицій у занедбану енергетичну інфраструктуру країни.