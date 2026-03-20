РФ скористалася погодою на фронті, але втратила за три дні майже 5000 солдатів, - Сирський

Через зміну погоди РФ посилила тиск на фронті, а кількість боїв перевищила 200 на добу. Попри це, ЗСУ перехоплюють ініціативу та впроваджують асиметричні рішення.
Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
За словами Головнокомандувача, інтенсивність боїв залишається вкрай високою - вже кілька днів поспіль фіксується понад 200 зіткнень на добу. Проте активність загарбників вартує їм значних втрат - лише за останні три дні було знешкоджено близько 4840 окупантів.
"Активність переважаючих сил ворога вимагає від нас нових, асиметричних рішень. Українські війська діють активно, перехоплюють ініціативу та продовжують відновлювати позиції", - наголосив Сирський.
Під час поїздки до районів Південної операційної зони Сирський провів наради з командирами штурмових та десантно-штурмових частин. Було узгоджено конкретні завдання для кожного підрозділу з урахуванням поточної тактики РФ.
Головнокомандувач підкреслив, що на місцях уже віддані розпорядження щодо оперативного поповнення ресурсів.
"На місці віддав необхідні розпорядження щодо посилення забезпечення - боєприпасами, дронами та іншими матеріально-технічними засобами", — повідомив він.
Сирський також висловив вдячність командирам за "виважені рішення" та кожному солдату за щоденне нищення ворога.
