РФ скористалася погодою на фронті, але втратила за три дні майже 5000 солдатів, - Сирський

Ситуація на передовій

За словами Головнокомандувача, інтенсивність боїв залишається вкрай високою - вже кілька днів поспіль фіксується понад 200 зіткнень на добу. Проте активність загарбників вартує їм значних втрат - лише за останні три дні було знешкоджено близько 4840 окупантів.

"Активність переважаючих сил ворога вимагає від нас нових, асиметричних рішень. Українські війська діють активно, перехоплюють ініціативу та продовжують відновлювати позиції", - наголосив Сирський.

Посилення підрозділів на Півдні

Під час поїздки до районів Південної операційної зони Сирський провів наради з командирами штурмових та десантно-штурмових частин. Було узгоджено конкретні завдання для кожного підрозділу з урахуванням поточної тактики РФ.

Головнокомандувач підкреслив, що на місцях уже віддані розпорядження щодо оперативного поповнення ресурсів.

"На місці віддав необхідні розпорядження щодо посилення забезпечення - боєприпасами, дронами та іншими матеріально-технічними засобами", — повідомив він.

Сирський також висловив вдячність командирам за "виважені рішення" та кожному солдату за щоденне нищення ворога.