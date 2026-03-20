Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

РФ воспользовалась погодой на фронте, но потеряла за три дня почти 5000 солдат, - Сырский

21:40 20.03.2026 Пт
2 мин
Даже такие масштабы потерь не останавливают дальнейшее давление
aimg Сергей Козачук
Фото: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (facebook.com CinCAFofUkraines)

Из-за изменения погоды РФ усилила давление на фронте, а количество боев превысило 200 в сутки. Несмотря на это, ВСУ перехватывают инициативу и внедряют асимметричные решения.

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Читайте также: Россия в этом году планирует рекрутировать еще более 400 тысяч военных, - Сырский

Ситуация на передовой

По словам Главнокомандующего, интенсивность боев остается крайне высокой - уже несколько дней подряд фиксируется более 200 столкновений в сутки. Однако активность захватчиков стоит им значительных потерь - только за последние три дня было обезврежено около 4840 оккупантов.

"Активность превосходящих сил врага требует от нас новых, асимметричных решений. Украинские войска действуют активно, перехватывают инициативу и продолжают восстанавливать позиции", - подчеркнул Сырский.

Усиление подразделений на Юге

Во время поездки в районы Южной операционной зоны Сырский провел совещания с командирами штурмовых и десантно-штурмовых частей. Были согласованы конкретные задачи для каждого подразделения с учетом текущей тактики РФ.

Главнокомандующий подчеркнул, что на местах уже отданы распоряжения по оперативному пополнению ресурсов.

"На месте отдал необходимые распоряжения по усилению обеспечения - боеприпасами, дронами и другими материально-техническими средствами", - сообщил он.

Сырский также выразил благодарность командирам за "взвешенные решения" и каждому солдату за ежедневное уничтожение врага.

Ситуация на фронте и заявления Сырского

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ сообщал, что несмотря на сложные условия, Силы обороны постепенно продвигаются вперед на отдельных участках, отбивая позиции у врага.

Также Александр Сырский назвал самый горячий участок фронта, где сейчас сосредоточены основные усилия и резервы российских оккупационных войск.

Кроме того, Главком раскрыл тревожную для Кремля тенденцию, которая наблюдается в рядах армии РФ на фоне значительных потерь и истощения наступательного потенциала агрессора.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Больше по теме:
