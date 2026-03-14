ua en ru
Сб, 14 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ поступово просуваються вперед: Сирський розповів про ситуацію на півдні

11:48 14.03.2026 Сб
2 хв
За словами головкома, для успішної операції важлива інформаційна тиша
aimg Тетяна Степанова
Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (facebook.com/CinCAFofUkraine)

Сили оборони України на південному напрямку продовжують поступово просуватися вперед, ведучи бої за звільнення українських населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Сирський відвідав Південну операційну зону, де наразі тривають активні бойові дії.

Головнокомандувач зустрівся з керівництвом наступального угруповання, а також командирами бригад, полків, батальйонів, які ведуть наступальні дії. Заслухав доповіді за результатами виконання попередніх завдань, щодо поточної обстановки та дій у визначених смугах.

"Сили оборони України утримують визначені рубежі, нищать ворога, поступово просуваються вперед, ведуть бої за звільнення населених пунктів", - зазначив Сирський.

Головком на місці віддав розпорядження для вирішення проблемних питань. Також обговорили варіанти та перспективи подальших дій.

"Наші пріоритети - звільнення української території від окупантів та збереження життів наших воїнів. Водночас для успішної операції важлива інформаційна тиша", - додав Сирський.

Росія стягує сили на фронт: де окупанти готують весняний наступ

Нагадаємо, російські війська останніми тижнями активізували наступальні дії на окремих ділянках фронту.

Особливо помітне зростання атак на Запорізькому напрямку, де інтенсивність штурмів подекуди перевищила показники однієї з найбільш напружених ділянок фронту - району Покровська.

За даними DeepState, російське командування також проводить перегрупування сил і поповнення резервів. Аналітики вважають, що такі дії можуть бути пов'язані зі зміною погодних умов і появою густої рослинності, що здатне вплинути на тактику бойових дій на фронті.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збройні сили України Війна в Україні Олександр Сирський
Новини
Комбінований удар по Київщині: пошкоджені гуртожиток, будинки, є жертви
Аналітика
