РФ шукала "аналог Starlink", але він підвів: ГУР розкрило проблеми окупантів

Російські підрозділи вздовж лінії фронту зіткнулися з масовими перебоями супутникового зв’язку, що одразу позначилося на управлінні військами. Це створило проблеми для окупантів, а їхні альтернативи не спрацювали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.
За даними розвідки, через втрату доступу до стабільного супутникового інтернету російські військові намагаються використовувати власні системи зв’язку, однак їхні можливості значно поступаються західним технологіям.
Окупанти намагаються застосовувати альтернативні термінали, що працюють через супутники серії "Ямал", однак така система не забезпечує стабільного зв’язку та передачі відео.
Через обмежену кількість супутників вона не може покривати всю лінію фронту, а основний ресурс супутникової групи використовується для потреб абонентів у Росії.
Перехоплення переговорів російських військових свідчать, що навіть за наявності таких пристроїв зв’язок часто нестабільний і не дозволяє ефективно передавати дані на командні пункти.
У ГУР зазначають, що проблеми зі Starlink вже вплинули на координацію підрозділів, логістику та застосування безпілотних систем - як наземних, так і повітряних. Це ускладнює взаємодію російських військ і знижує ефективність їхніх бойових дій.
Після появи у російських військових безпілотників із терміналами Starlink віцепрем’єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до засновника SpaceX Ілона Маска з проханням обмежити використання супутникового зв’язку дронами типу "Шахед". Маск повідомив, що компанія готова допомогти у вирішенні цього питання.
Згодом SpaceX запровадила технічні обмеження: модеми Starlink автоматично відключаються, якщо пристрій рухається швидше ніж 90 км/год, що значно ускладнило їх застосування на безпілотниках. У результаті російські підрозділи зіткнулися з проблемами на фронті та були змушені зменшити інтенсивність штурмових дій.
У Міністерстві цифрової трансформації також повідомили про запуск режиму "білого списку" - системи перевірених терміналів, які стабільно працюватимуть для українських користувачів і залишатимуться недоступними для противника.
Водночас, за наявними даними, російські сили намагаються обходити обмеження, змушуючи родини українських військовополонених реєструвати термінали на себе.
