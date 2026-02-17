РФ искала "аналог Starlink", но он подвел: ГУР раскрыло проблемы оккупантов

Российские подразделения вдоль линии фронта столкнулись с массовыми перебоями спутниковой связи, что сразу сказалось на управлении войсками. Это создало проблемы для оккупантов, а их альтернативы не сработали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.
По данным разведки, из-за потери доступа к стабильному спутниковому интернету российские военные пытаются использовать собственные системы связи, однако их возможности значительно уступают западным технологиям.
Оккупанты пытаются применять альтернативные терминалы, работающие через спутники серии "Ямал", однако такая система не обеспечивает стабильной связи и передачи видео.
Из-за ограниченного количества спутников она не может покрывать всю линию фронта, а основной ресурс спутниковой группы используется для нужд абонентов в России.
Перехваты переговоров российских военных свидетельствуют, что даже при наличии таких устройств связь часто нестабильна и не позволяет эффективно передавать данные на командные пункты.
В ГУР отмечают, что проблемы со Starlink уже повлияли на координацию подразделений, логистику и применение беспилотных систем - как наземных, так и воздушных. Это затрудняет взаимодействие российских войск и снижает эффективность их боевых действий.
После появления у российских военных беспилотников с терминалами Starlink вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к основателю SpaceX Илону Маску с просьбой ограничить использование спутниковой связи дронами типа "Шахед". Маск сообщил, что компания готова помочь в решении этого вопроса.
Впоследствии SpaceX ввела технические ограничения: модемы Starlink автоматически отключаются, если устройство движется быстрее 90 км/ч, что значительно усложнило их применение на беспилотниках. В результате российские подразделения столкнулись с проблемами на фронте и были вынуждены уменьшить интенсивность штурмовых действий.
В Министерстве цифровой трансформации также сообщили о запуске режима "белого списка" - системы проверенных терминалов, которые будут стабильно работать для украинских пользователей и оставаться недоступными для противника.
В то же время, по имеющимся данным, российские силы пытаются обходить ограничения, заставляя семьи украинских военнопленных регистрировать терминалы на себя.
