Starlink можна буде верифікувати на пошті: покрокова інструкція

В Україні розширили можливості верифікації терміналів Starlink. Тепер підтвердити пристрої можна не лише у ЦНАПах, а й у відділеннях "Нової пошти" та "Укрпошти".

Де тепер можна верифікувати Starlink

З 17 лютого подати заявку на включення термінала до "білого списку" можна у відділеннях "Нової пошти" та "Укрпошти" по всій країні.

Після перевірки пристрій працюватиме без обмежень, а система дозволить відрізняти легальні термінали від тих, які можуть використовувати окупанти.

Варто зауважити, що ця процедура діє виключно для фізичих осіб. Що стосується юридичних осіб - процедура залишається повністю онлайн через портал "Дія", а військові реєструють пристрої через спеціальні системи у своїх підрозділах.

Як проходить процедура

"Укрпошта"

Один термінал фізична особа може підтвердити дистанційно. Якщо пристроїв кілька, їх необхідно принести до відділення для перевірки.

Це зроблено, щоб унеможливити реєстрацію обладнання, яке може перебувати на окупованих територіях або використовуватися ворогом.

Для подання заявки потрібно підготувати:

паспорт та ідентифікаційний код;

UTID або Dish ID (у застосунку Starlink);

номер облікового запису або серійний номер комплекту (за наявності).

"Нова Пошта"

Для цього потрібно надати оператору:

ID-карту або закордонний паспорт;

ідентифікаційний код;

серійний номер комплекту, який зазвичай знаходиться на коробці;

унікальний ідентифікатор термінала та ідентифікатор антени;

номер вашого облікового запису на порталі терміналів Starlink;

посилання на портал, де можна перевірити цей номер.

Однак, що стосується "Нової Пошти", - там пройти верифікацію можна без черг. Для цього необхідно зареєструватися в електронну чергу на сайті "Нової пошти" та прийти до відділення в обраний час.

Навіщо потрібна верифікація

За даними Мінцифри, кожен підтверджений термінал допомагає відокремити українські пристрої від ворожих, блокувати нелегальні підключення та зберігати стабільний інтернет-зв’язок.

Неверифіковані термінали можуть не активуватися, щоб запобігти їх використанню, зокрема у ворожих безпілотниках.