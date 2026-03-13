UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

РФ розробляє нову версію ракети? Що кажуть експерти про загрозу наземних пусків Х-101

13:20 13.03.2026 Пт
2 хв
Чи справді Х-101 з наземним пуском - це нова загроза для ППО України?
aimg Костянтин Широкун aimg Іван Киричевський Експерт aimg Костянтин Криволап Експерт
Фото: РФ може розробляти нову версію крилатої ракети Х-101 (росЗМІ)

У мережі з'явилися чутки, що Росія готує наземну модифікацію крилатих ракет Х-101, якими літаки Ту-95 та Ту-160 атакують Україну.

Чи дійсно росіяни можуть перевести ці ракети "на землю" та про що це може свідчити, РБК-Україна розпитало експертів Іван Киричевського та Костянтина Криволапа.

Читайте також: СБУ уразила завод РФ, який виготовляє компоненти пального для ракет Х-55 та Х-101

Експерт інформаційно-консалтингової агенції Defense Express Іван Киричевський у коментарі РБК-Україна зазначив, що поки що немає підтвердження про готовність такого типу ракет.

"Нібито повідомлялось про ракети Х-101П з наземним пуском за допомогою твердопаливного прискорювача. Насправді, достовірної інформації про розробку таких ракет немає, схоже на "нахрюк", - зазначив Киричевський.

За його словами, справді, ракети наземного базування виявляти значно важче, ніж повітряного. Вони запускаються значно ближче до кордонів Україні. Але у росіян є крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К", які ворог і так активно використовує.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап додав, що якщо російська "оборонка" справді працює над наземним варіантом ракети Х-101, то операція "Павутина" має наслідки, у ворога спостерігаються проблеми з повітряним пуском.

Що відомо про ракету Х-101

Х-101 – це російська стратегічна крилата ракета класу "повітря – земля". Проектування ракети Х-101 розпочалося у 1980-х роках на основі стратегічної ракети Х-55. Вона може нести до 400 кг вибухівки.

Перші тести ракети проводилися у 1995 році, а на озброєння ракету прийняли у 2012 році. За результатами випробувань ракета має кругове імовірне відхилення у 7 метрів на дальності 5500 км. Теоретично ракета здатна знищувати рухомі цілі з точністю влучення до 10 м.

Також нещодавно у ГУР розкрили характеристики та показали зображення новітньої ракети "Іздєліє-30", якою Росія може атакувати усю територію України.

Зазначається, що ракета має розмах крил близько трьох метрів, бойову частину масою 800 кілограм та дальність застосування щонайменше 1 500 кілометрів. Перші випадки застосування нової ракети проти України були зафіксовані наприкінці минулого року.

Читайте також:

РФ вдарила по житловому будинку у Харкові новою секретною ракетою: що про неї відомо

Інтенсивність обстрілів падає. Що насправді відбувається з ракетним арсеналом РФ

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ту-95ППОВторгнення Росії до УкраїниРакетний ударРакети