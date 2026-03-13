РФ разрабатывает новую версию ракеты? Что говорят эксперты об угрозе наземных пусков Х-101

Эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский в комментарии РБК-Украина отметил, что пока нет подтверждения о готовности такого типа ракет.

"Якобы сообщалось о ракетах Х-101П с наземным пуском с помощью твердотопливного ускорителя. На самом деле, достоверной информации о разработке таких ракет нет, похоже на "нахрюк", - отметил Киричевский.

По его словам, действительно, ракеты наземного базирования обнаруживать значительно труднее, чем воздушного. Они запускаются значительно ближе к границам Украины. Но у россиян есть крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К", которые враг и так активно использует.

Авиационный эксперт Константин Криволап добавил, что если российская "оборонка" действительно работает над наземным вариантом ракеты Х-101, то операция "Паутина" имеет последствия, у врага наблюдаются проблемы с воздушным пуском.

Что известно о ракете Х-101

Х-101 - это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух - земля". Проектирование ракеты Х-101 началось в 1980-х годах на основе стратегической ракеты Х-55. Она может нести до 400 кг взрывчатки.

Первые тесты ракеты проводились в 1995 году, а на вооружение ракету приняли в 2012 году. По результатам испытаний ракета имеет круговое вероятное отклонение в 7 метров на дальности 5500 км. Теоретически ракета способна уничтожать движущиеся цели с точностью попадания до 10 м.