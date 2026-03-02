ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Небезпека для всієї України: у ГУР "розсекретили" новітню ракету РФ

Понеділок 02 березня 2026 12:18
UA EN RU
Небезпека для всієї України: у ГУР "розсекретили" новітню ракету РФ Фото: у ГУР "розсекретили" новітню ракету РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У ГУР розкрили характеристики та показали зображення новітньої ракети "Іздєліє-30", якою Росія може атакувати усю територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР МО України.

У ГУР МО України оприлюднили інтерактивну 3D-модель, основні складові та компоненти нової крилатої ракети противника "Іздєліє-30", а також дані про 20 підприємств, задіяних у кооперації з виробництва.

Зазначається, що ракета має розмах крил близько трьох метрів, бойову частину масою 800 кілограм та дальність застосування щонайменше 1 500 кілометрів. Перші випадки застосування нової ракети проти України були зафіксовані наприкінці минулого року.

За маркуванням і конструктивними ознаками виріб ідентифіковано як розробку ОКБ "Звєзда", що входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння". Окремі технічні рішення уніфіковані з іншими виробами цього розробника та корпорації загалом.

Небезпека для всієї України: у ГУР &quot;розсекретили&quot; новітню ракету РФ

Складові нової ракети

Зокрема, встановлений піроклапан пневматичної системи є ідентичним до елементів ракети Х-35У, а авіаційний катапультний пристрій подібний до систем АКУ-5М, що застосовуються на ракетах типу Х-101, Х-55, Х-555.

Супутникова навігаційна система, чи не вперше для крилатих ракет противника, представлена поєднанням виробів двох різних російських компаній – приймача супутникового сигналу з цифровою антенною решіткою "Комєта-м12" та приймально-обчислювального блоку виробництва "КБ Навіс", створеного на базі приймача NAVIS NR9.

Для їх інтеграції використовується блок спряження виробництва АНПП "Темп-Авіа", відомого виготовленням польотних контролерів для керованих авіабомб. Усі три складові навігаційної системи містять компоненти виробників з США, Швейцарії, Китаю та Нідерландів.

Окремий електронний блок управління бойовою частиною БУБС-30 виконаний на російській елементній базі. Його ключовим компонентом є 32-розрядний мікроконтролер архітектури ARM 1986ВЕ1АТ виробництва компанії "ПКК Міландр".

Нагадаємо, у ГУР раніше розкрили характеристики нового російського безпілотника – ударного дрону "Герань-5" з реактивним двигуном, який здатен летіти зі швидкістю до 600 км/год.

Також раніше експерти ГУР МО України оприлюднили тривимірну схему російського БпЛА "Оріон", а також рокрили інформацію про 43 підприємства, залучених до його виробництва.

