РФ вдарила по житловому будинку у Харкові новою секретною ракетою: що про неї відомо

13:03 07.03.2026 Сб
3 хв
Новітня російська ракета може атакувати усю територію України
aimg Тетяна Степанова
РФ вдарила по житловому будинку у Харкові новою секретною ракетою: що про неї відомо Фото: РФ вдарила по житловому будинку у Харкові новою секретною ракетою (t.me/prokuratura_kharkiv)

Російські окупанти вночі 7 березня вдарили по житловому будинку у Харкові новітньою секретною ракетою "Іздєліє-30".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської обласної прокуратури та мера Харкова Ігоря Терехова.

Читайте також: Небезпека для всієї України: у ГУР "розсекретили" новітню ракету РФ

Цієї ночі російська ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі Харкова. Внаслідок атаки зруйновано під’їзд із першого по п’ятий поверх.

Відомо про 10 загиблих, серед яких - двоє дітей. Постраждали понад 10 людей, зокрема троє дітей.

Під завалами ще залишаються люди. Триває пошуково-рятувальна операція.

Як повідомили у прокуратурі, за попередньою інформацією, війська РФ вдарили по будинку ракетою "Іздєліє-30".

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Що відомо про ракету "Іздєліє-30"

Нагадаємо, раніше у ГУР розкрили характеристики та показали зображення новітньої ракети "Іздєліє-30", якою Росія може атакувати усю територію України.

Ракета має розмах крил близько трьох метрів, бойову частину масою 800 кілограм та дальність застосування щонайменше 1 500 кілометрів. Перші випадки застосування нової ракети проти України були зафіксовані наприкінці минулого року.

За маркуванням і конструктивними ознаками виріб ідентифіковано як розробку ОКБ "Звєзда", що входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння". Окремі технічні рішення уніфіковані з іншими виробами цього розробника та корпорації загалом.

РФ вдарила по житловому будинку у Харкові новою секретною ракетою: що про неї відомо

Зокрема, встановлений піроклапан пневматичної системи є ідентичним до елементів ракети Х-35У, а авіаційний катапультний пристрій подібний до систем АКУ-5М, що застосовуються на ракетах типу Х-101, Х-55, Х-555.

Супутникова навігаційна система, чи не вперше для крилатих ракет противника, представлена поєднанням виробів двох різних російських компаній - приймача супутникового сигналу з цифровою антенною решіткою "Комєта-м12" та приймально-обчислювального блоку виробництва "КБ Навіс", створеного на базі приймача NAVIS NR9.

Для їх інтеграції використовується блок спряження виробництва АНПП "Темп-Авіа", відомого виготовленням польотних контролерів для керованих авіабомб. Усі три складові навігаційної системи містять компоненти виробників з США, Швейцарії, Китаю та Нідерландів.

Окремий електронний блок управління бойовою частиною БУБС-30 виконаний на російській елементній базі. Його ключовим компонентом є 32-розрядний мікроконтролер архітектури ARM 1986ВЕ1АТ виробництва компанії "ПКК Міландр".

Ракетний удар по Харкову

Нагадаємо, у ніч на 7 березня Росія атакувала Україну дронами та ракетами - від удару балістикою по багатоповерхівці у Харкові спалахнула пожежа. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, серед них діти. Також пошкоджено будинок, розташований поруч.

Окрім того, була інформація, що під завалами можуть перебувати ще 10 людей, і серед них одна дитина. Наразі точна цифра невідома, але станом на 14:00 рятувальники знайшли тіла вже 10 людей.

