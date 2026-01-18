РФ розгорнула тотальну примусову мобілізацію на окупованих територіях Донбасу

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей Росія розгорнула тотальну примусову мобілізацію, яка дедалі більше нагадує цілеспрямовану "утилізацію" місцевого населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центру протидії дезінформації РНБО України
За свідченнями самих підрозділів, укомплектованих мешканцями окупованого Донбасу, мобілізованих - часто людей з інвалідністю чи важкими хворобами - використовують як "гарматне м’ясо" на першій лінії наступу та для виявлення українських позицій.
Командири російських підрозділів уже публічно визнають критичний стан: мобілізовані не проходили ні медичного огляду, ні повноцінного навчання. У частинах починаються бунти, а людський ресурс розглядається виключно як витратний матеріал.
При цьому знижувати темпи примусової мобілізації окупанти не планують. На це вказує нещодавнє рішення про створення призовних комісій і запуск кампанії з призову чоловіків 1996-2008 років народження на окупованій території Донеччини.
"Це пряме підтвердження того, що для Росії життя мешканців окупованих територій не має жодної цінності. Примусова мобілізація на окупованому Донбасі є складовою геноцидальної політики РФ: триває фізичне винищення людей, яких Росія обіцяла захищати", - зазначили у ЦПД.
Раніше ми повідомляли, що у 2026 році росіяни планують набрати майже 67 тисяч осіб для поповнення своїх частин та підрозділів. Для цього вони збираються залучати на контракт і мешканців окупованих територій України.
Також з’явилася інформація про масштабний набір резервістів у РФ під приводом охорони об’єктів критичної інфраструктури. Формування таких підрозділів, за наявними даними, стартувало щонайменше у 20 регіонах країни.
Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що Кремль фактично проводить примусовий частковий призов у межах створення так званого "активного резерву". Попри офіційні заяви, цих людей готують до участі у бойових діях проти України.
Окрім того, російська окупаційна влада намагається узаконити примусову мобілізацію мешканців тимчасово захоплених територій України. У РФ ухвалили закон, який дозволяє здійснювати призов упродовж усього року - з 1 січня по 31 грудня, формально поширивши його і на окуповані українські регіони.