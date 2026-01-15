ua en ru
На Донеччині окупанти посилюють примусову мобілізацію

Донецька область, Четвер 15 січня 2026 12:39
На Донеччині окупанти посилюють примусову мобілізацію Фото: Денис Пушилін (kremlin.ru)
Автор: Тетяна Степанова

Голова окупаційної адміністрації у Донецькій області Денис Пушилін підписав "указ" про створення призовних комісій і запуск кампанії з призову чоловіків 1996-2008 років народження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

Як зазначили у ЦПД, під прикриттям "строкової служби" ворог фактично запроваджує тотальний контроль, примус і розшук.

У документі прямо прописано щотижневі звіти про пошук чоловіків призовного віку, залучення поліції до їхнього примусового доставлення та повну мобілізацію місцевих "органів влади" й медзакладів на потреби військкоматів РФ.

Російське законодавство, яке незаконно застосовується на окупованих територіях України, використовується як інструмент репресій. Насправді йдеться про поповнення армії окупанта за рахунок населення захоплених територій, з подальшим примусом строковиків до підписання контрактів.

У ЦПД наголосили, що це є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій, які забороняють державі-окупанту примушувати цивільне населення служити у своїх збройних силах.

"Для Кремля мешканці ТОТ - це виключно "витратний матеріал". Примусова паспортизація та постановка на військовий облік є лише етапами підготовки до відправки українців на фронт як "гарматного м’яса", - зазначили у Центрі.

Мобілізація у РФ та на окупованих територіях України

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у 2026 році росіяни планують набрати майже 67 тисяч осіб для поповнення своїх частин та підрозділів. Для цього вони збираються залучати на контракт і мешканців окупованих територій України.

Також з’явилася інформація про масштабний набір резервістів у РФ під приводом охорони об’єктів критичної інфраструктури. Формування таких підрозділів, за наявними даними, стартувало щонайменше у 20 регіонах країни.

Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що Кремль фактично проводить примусовий частковий призов у межах створення так званого "активного резерву". Попри офіційні заяви, цих людей готують до участі у бойових діях проти України.

Окрім того, російська окупаційна влада намагається узаконити примусову мобілізацію мешканців тимчасово захоплених територій України. У РФ ухвалили закон, який дозволяє здійснювати призов упродовж усього року - з 1 січня по 31 грудня, формально поширивши його і на окуповані українські регіони.

