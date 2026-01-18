РФ развернула тотальную принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Донбасса

По свидетельствам самих подразделений, укомплектованных жителями оккупированного Донбасса, мобилизованных - часто людей с инвалидностью или тяжелыми болезнями - используют как "пушечное мясо" на первой линии наступления и для выявления украинских позиций.

Командиры российских подразделений уже публично признают критическое состояние: мобилизованные не проходили ни медицинского осмотра, ни полноценного обучения. В частях начинаются бунты, а человеческий ресурс рассматривается исключительно как расходный материал.

При этом снижать темпы принудительной мобилизации оккупанты не планируют. На это указывает недавнее решение о создании призывных комиссий и запуск кампании по призыву мужчин 1996-2008 годов рождения на оккупированной территории Донетчины.

"Это прямое подтверждение того, что для России жизнь жителей оккупированных территорий не имеет никакой ценности. Принудительная мобилизация на оккупированном Донбассе является составляющей геноцидальной политики РФ: продолжается физическое уничтожение людей, которых Россия обещала защищать", - отметили в ЦПД.