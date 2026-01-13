РФ хоче набрати 67 тисяч "контрактників", залучаючи окуповані території, - Волошин
У 2026 році росіяни планують набрати майже 67 тисяч осіб для поповнення своїх частин та підрозділів. Для цього вони збираються залучати на контракт і мешканців окупованих територій України.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
"За даними нашої розвідки, росіяни на 2026 рік для поповнення частин і підрозділів їхнього "Південного воєнного округу" намагаються залучити на контракт майже 67 тисяч осіб", - розповів він.
За його словами, РФ хоче набрати до свого війська і мешканців тимчасово окупованих територій України. Зокрема, Донецької і Луганської областей, Криму і міста Севастополь, а також частин Запорізької і Херсонської областей.
"Вони навіть визначили собі плани, що з тимчасово окупованих територій Запорізької області мають укласти контракти близько 530 чоловік, з Херсонської області - близько 300 чоловік, з окупованого Криму - понад 3,5 тисячі, з Севастополя - близько 750 осіб", - розповів Волошин.
Тому, пояснив він, загарбники активно продовжують роботу із залучення на контракт українців, які залишилися на окупованих територіях. Згідно з даними української розвідки, за перших 10 днів 2026 року росіяни вже залучили з окупованих територій до свого війська 130 осіб.
Мобілізація в Росії
Нагадаємо, на тлі значних втрат на Покровському напрямку російське командування почало створювати штурмові підрозділи, укомплектовані жінками.
Крім того, з’явилася інформація про масштабний набір резервістів у РФ під приводом охорони об’єктів критичної інфраструктури. Формування таких підрозділів, за наявними даними, стартувало щонайменше у 20 регіонах країни.
Зазначимо, аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що Кремль фактично проводить примусовий частковий призов у межах створення так званого "активного резерву". Попри офіційні заяви, цих людей готують до участі у бойових діях проти України.
РБК-Україна також писало, що російська окупаційна влада намагається узаконити примусову мобілізацію мешканців тимчасово захоплених територій України. У РФ ухвалили закон, який дозволяє здійснювати призов упродовж усього року - з 1 січня по 31 грудня, формально поширивши його і на окуповані українські регіони.