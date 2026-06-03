У РФ позбуваються "непотрібних спеціальностей" та закликають молодь йти в армію

У Росії цілеспрямовано скорочують доступ до гуманітарної та соціальної освіти, а натомість розширюють пільги для тих, хто йде воювати проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Центру дезінформції України".

На сьогодні відомо, що влада в РФ скоротила 47 тисяч платних місць у вищих навчальних закладах за "непотрібними" спеціальностями - юриспруденція, економіка, психологія, менеджмент. Одночасно вартість навчання зросла в середньому на 10-30%.

Паралельно відомо, що російський диктатор Володимир Путін підписав закон про спеціальні квоти для вдів і родичів загиблих військових, які передбачають вступ до університетів без іспитів та безкоштовні підготовчі курси.

"Логіка проста - загинути на фронті вигідніше, ніж вчитися...Кремль остаточно перевів вищу освіту в режим обслуговування війни. Російську молодь позбавляють майбутнього, штучно заганяючи в умови, де єдиним доступним соціальним ліфтом залишається підписання контракту з міноборони рф, а самих студентів розглядають виключно як розхідний матеріал для поповнення втрат окупаційної армії", - повідомили в ЦПД..