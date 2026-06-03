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У РФ позбуваються "непотрібних спеціальностей" та закликають молодь йти в армію

07:32 03.06.2026 Ср
2 хв
Також в РФ зросла вартість навчання у вищих навчальних закладах
aimg Юлія Маловічко
У РФ позбуваються "непотрібних спеціальностей" та закликають молодь йти в армію Фото: російські військові в окупованому Криму (Getty Images)
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У Росії цілеспрямовано скорочують доступ до гуманітарної та соціальної освіти, а натомість розширюють пільги для тих, хто йде воювати проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Центру дезінформції України".

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На сьогодні відомо, що влада в РФ скоротила 47 тисяч платних місць у вищих навчальних закладах за "непотрібними" спеціальностями - юриспруденція, економіка, психологія, менеджмент. Одночасно вартість навчання зросла в середньому на 10-30%.

Паралельно відомо, що російський диктатор Володимир Путін підписав закон про спеціальні квоти для вдів і родичів загиблих військових, які передбачають вступ до університетів без іспитів та безкоштовні підготовчі курси.

"Логіка проста - загинути на фронті вигідніше, ніж вчитися...Кремль остаточно перевів вищу освіту в режим обслуговування війни. Російську молодь позбавляють майбутнього, штучно заганяючи в умови, де єдиним доступним соціальним ліфтом залишається підписання контракту з міноборони рф, а самих студентів розглядають виключно як розхідний матеріал для поповнення втрат окупаційної армії", - повідомили в ЦПД..

Центр раніше повідомляв, що російська влада системно використовує навчальні заклади як майданчики для вербування на війну проти України.

Також нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що попри захмарні втрати на фронті, Росія готує розширення мобілізації та нові наступальні операції.

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