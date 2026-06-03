В России целенаправленно сокращают доступ к гуманитарному и социальному образованию, а взамен расширяют льготы для тех, кто идет воевать против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Центра дезинформации Украины".

На сегодня известно, что власти в РФ сократили 47 тысяч платных мест в высших учебных заведениях по "ненужным" специальностям - юриспруденция, экономика, психология, менеджмент. Одновременно стоимость обучения выросла в среднем на 10-30%.

Параллельно известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал закон о специальных квотах для вдов и родственников погибших военных, которые предусматривают поступление в университеты без экзаменов и бесплатные подготовительные курсы.

"Логика проста - погибнуть на фронте выгоднее, чем учиться... Кремль окончательно перевел высшее образование в режим обслуживания войны. Российскую молодежь лишают будущего, искусственно загоняя в условия, где единственным доступным социальным лифтом остается подписание контракта с минобороны РФ, а самих студентов рассматривают исключительно как расходный материал для пополнения потерь оккупационной армии", - сообщили в ЦПИ.