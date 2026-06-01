Мобілізаційна криза для Путіна наростає, РФ шукає нові рішення, - ГУР
Росія стикається з дедалі більшими проблемами у поповненні особового складу для війни проти України. Наявні темпи рекрутингу лише частково компенсують втрати окупаційної армії на полі бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова під час спілкування з журналістами на міжнародному форумі "Архітектура безпеки".
За його словами, рекрутингова кампанія та мобілізаційні заходи у РФ тривають безперервно від початку повномасштабного вторгнення і не припиняються досі.
"Рекрутингова робота, мобілізаційні заходи на РФ не зупинялися весь період повномасштабного вторгнення і зараз продовжуються. Разом зі спробами залучати іноземних найманців Росія також пробує нарощувати роботу у цьому напрямку", - сказав Юсов.
Він зазначив, що необхідність залучення нових людей пов'язана насамперед із потребою компенсувати втрати на фронті.
"Для чого їм нові люди - це логічно, втрати треба компенсовувати. Масштаби рекрутингу ледь покривають втрати на полі бою", - пояснив представник ГУР.
За словами Юсова, для російського диктатора Володимира Путіна та окупаційної армії кадрове питання стає дедалі серйознішим викликом.
"Безумовно, для Путіна і окупаційної армії це додаткові виклики, і вони шукають вирішення цієї проблеми. Вже недостатньо лише мобілізовувати умовно "штрафників" і "аліментників". Така криза для Путіна наростає, і очевидно, що вони будуть вживати додаткових заходів", - додав він.
Втрати РФ та мобілізація
Сили оборони України збільшили темпи знищення російських військ на фронті. За даними джерел РБК-Україна, втрати РФ нині сягають близько 35 тисяч військових на місяць убитими та важкопораненими. Співрозмовники видання зазначають, що приблизно 60-62% цих втрат є безповоротними.
Серед основних причин зростання втрат окупантів називають ефективнішу роботу українських сил із застосуванням безпілотників. Вони дозволяють завдавати ударів по російській логістиці, штабах, місцях скупчення військ, а також контролювати ключові маршрути пересування противника.
Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує мобілізувати ще 100 тисяч осіб та посилити свої сили на Чернігівському та Київському напрямках.
За словами глави держави, російська влада також посилює контроль над інформаційним простором, зокрема обмежує роботу соціальних мереж. Крім того, за його даними, у Кремлі розглядають п'ять сценаріїв розширення війни через північний напрямок України.