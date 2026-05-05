РФ заманює на фронт студентів з окупованої частини Донбасу, - ЗМІ

21:16 05.05.2026 Вт
Адміністрації навчальних закладів беруть активну участь у процесі агітації
aimg Анастасія Никончук
Фото: військові РФ (GettyImages)
Російське міністерство оборони активно використовує освітні установи на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей для вербування студентів до підрозділів безпілотних систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Радіо Свобода.

Вербування через навчальні заклади

За даними розслідування, йдеться щонайменше про вісім університетів і п'ять коледжів, які працюють під контролем окупаційних адміністрацій.

Серед них - так звані "клони" українських вишів, створені після 2014 і 2022 років, включно зі структурами, що називають себе університетами Даля, Туган-Барановського, ДонНТУ, ДонНАСА, а також Маріупольським технологічним університетом.

Участь адміністрацій

Зазначається, що процес вербування виходить за рамки звичайної агітації. До нього безпосередньо залучаються адміністрації навчальних закладів.

Студентам пропонують оформляти документи в деканатах або в спеціальних кабінетах військового обліку.

В окремих випадках, наприклад у "Донбаському державному технічному університеті", набір проводиться через формування студентських підрозділів усередині самого вишу.

Методи залучення студентів

Вербувальники використовують різні аргументи для залучення молоді. Серед них - заяви про начебто безпечні умови служби операторів безпілотників, обіцянки короткострокового контракту з можливістю звільнення за рік, а також фінансові виплати та акцент на "престижності" служби в таких підрозділах.

Нагадуємо, що українська сторона відзначає ознаки розширення військової логістики та інфраструктури на території Білорусі, які в перспективі можуть бути задіяні в координації з Росією.

Зазначимо, що російське командування виводить з лінії фронту найбільш підготовлених військовослужбовців для участі в демонстраційних заходах у Москві, включно з парадом 9 травня, що призводить до заміни їх менш досвідченим особовим складом і, як наслідок, зростання втрат на фронті.

