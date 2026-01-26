РФ посилила удари по Херсонській ТЕЦ: обстріли тривали майже добу

Він наголосив, що росіяни намагаються позбавити можливості відновлення обладнання станції.

"Херсонська ТЕЦ була єдиним джерелом теплопостачання для десятків тисяч мешканців міста. Спільно з місцевою владою робимо все можливе, щоб забезпечити херсонців альтернативними джерелами тепла", - йдеться у заяві Корецького.

Він розповів, що цього тижня група "Нафтогаз" доставить до Херсону чергову партію допомоги. Йдеться про додаткові 950 газових обігрівачів разом із балонами.

Голова правління "Нафтогазу" додав, що вживаються й інші заходи для забезпечення резервного постачання. Корецький наголосив, що ситуація з теплом в Херсоні є однією з найбільш критичних.