РФ усилила удары по Херсонской ТЭЦ: обстрелы продолжались почти сутки

Он подчеркнул, что россияне пытаются лишить возможности восстановления оборудования станции.

"Херсонская ТЭЦ была единственным источником теплоснабжения для десятков тысяч жителей города. Совместно с местными властями делаем все возможное, чтобы обеспечить херсонцев альтернативными источниками тепла", - говорится в заявлении Корецкого.

Он рассказал, что на этой неделе группа "Нафтогаз" доставит в Херсон очередную партию помощи. Речь идет о дополнительных 950 газовых обогревателей вместе с баллонами.

Глава правления "Нафтогаза" добавил, что принимаются и другие меры для обеспечения резервного снабжения. Корецкий подчеркнул, что ситуация с теплом в Херсоне является одной из самых критических.