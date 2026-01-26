РФ посилила удари по Херсонській ТЕЦ: обстріли тривали майже добу
У неділю, 25 січня, ворог цілеспрямовано завдавав ударів дронами та артилерією по Херсонській ТЕЦ. Обстріли майже не вщухали протягом доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління "Нафтогазу" Сергія Корецького.
Він наголосив, що росіяни намагаються позбавити можливості відновлення обладнання станції.
"Херсонська ТЕЦ була єдиним джерелом теплопостачання для десятків тисяч мешканців міста. Спільно з місцевою владою робимо все можливе, щоб забезпечити херсонців альтернативними джерелами тепла", - йдеться у заяві Корецького.
Він розповів, що цього тижня група "Нафтогаз" доставить до Херсону чергову партію допомоги. Йдеться про додаткові 950 газових обігрівачів разом із балонами.
Голова правління "Нафтогазу" додав, що вживаються й інші заходи для забезпечення резервного постачання. Корецький наголосив, що ситуація з теплом в Херсоні є однією з найбільш критичних.
Удари російських окупантів по Херсонській ТЕЦ
Нагадаємо, на початку січня росіяни завдавали ударів по Херсонській ТЕЦ. Тоді на території станції було щонайменше чотири прильоти, через постійні атаки вона втратила можливість працювати у звичному режимі.
Зазначимо, у кінці минулого року в Херсонській МВА повідомили, що російські окупанти майже щодня обстрілюють ТЕЦ, тому відновити її роботу неможливо. Місцева влада шукає альтернативні способи опалення для мешканців міста після ударів ворога по об'єкту.
Раніше, на початку грудня "Нафтогаз" повідомляв, що росіяни здійснили черговий цілеспрямований обстріл Херсонській ТЕЦ. Внаслідок теракту станція була фактично знищена, її робота припинена. За кілька днів окупанти додатково випустили по Херсонській ТЕЦ приблизно 100 снарядів.