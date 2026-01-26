РФ усилила удары по Херсонской ТЭЦ: обстрелы продолжались почти сутки

В воскресенье, 25 января, враг целенаправленно наносил удары дронами и артиллерией по Херсонской ТЭЦ. Обстрелы почти не утихали в течение суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления "Нафтогаза" Сергея Корецкого.

Он подчеркнул, что россияне пытаются лишить возможности восстановления оборудования станции.

"Херсонская ТЭЦ была единственным источником теплоснабжения для десятков тысяч жителей города. Совместно с местными властями делаем все возможное, чтобы обеспечить херсонцев альтернативными источниками тепла", - говорится в заявлении Корецкого.

Он рассказал, что на этой неделе группа "Нафтогаз" доставит в Херсон очередную партию помощи. Речь идет о дополнительных 950 газовых обогревателей вместе с баллонами.

Глава правления "Нафтогаза" добавил, что принимаются и другие меры для обеспечения резервного снабжения. Корецкий подчеркнул, что ситуация с теплом в Херсоне является одной из самых критических.