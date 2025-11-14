РФ пошкодила посольство Азербайджану у Києві: який вигляд має сквер Алієва (фото, відео)

У ніч на п'ятницю, 14 листопада, російська армія завдала масованого комбінованого удару по Києву. Під час обстрілу уламками було пошкоджено посольство Азербайджану.

Що відомо про пошкодження

За попередніми даними, внаслідок нічного масованого обстрілу Києва, дипломатичну установу зачепили уламки ракети типу "Іскандер".

Президент Володимир Зеленський наголосив, що російський удар був навмисно спрямований на завдання максимальної шкоди цивільним об’єктам і людям.

"Спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі. Лише в Києві є руйнування в десятках багатоповерхівок. Від уламків "Іскандера" пошкоджене посольство Азербайджану", - зазначив глава держави.

Як виглядає територія навколо

Як повідомляє РБК-Україна, цього разу під час обстрілу постраждав сквер імені Гейдара Алієва, розташований поруч із посольством. Також навколо пошкоджено багатоповерхові будинки та приватну клініку.

На опублікованих кадрах видно, що уламки пошкодили одну з частин скверу, на якій знаходиться водоспад. Окрім цього у вікнах будинків навколо вибито скло.

Сквер був відкритий 25 квітня 2013 року в честь 90-річчя від Дня народження лідера Азербайджану. Парк відомий своїм незвичним архітектурним стилем, каскадним водоспадом і мозаїкою - точною копією килима Шейх Сафі в натуральну величину. Сквер побудований у кілька ярусів і вважається одним із найоригінальніших у столиці.