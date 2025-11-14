РФ пошкодила посольство Азербайджану у Києві: який вигляд має сквер Алієва (фото, відео)
У ніч на п'ятницю, 14 листопада, російська армія завдала масованого комбінованого удару по Києву. Під час обстрілу уламками було пошкоджено посольство Азербайджану.
РБК-Україна розповідає, що відомо про пошкодження дипломатичного відомства.
Що відомо про пошкодження
За попередніми даними, внаслідок нічного масованого обстрілу Києва, дипломатичну установу зачепили уламки ракети типу "Іскандер".
Президент Володимир Зеленський наголосив, що російський удар був навмисно спрямований на завдання максимальної шкоди цивільним об’єктам і людям.
"Спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі. Лише в Києві є руйнування в десятках багатоповерхівок. Від уламків "Іскандера" пошкоджене посольство Азербайджану", - зазначив глава держави.
Як виглядає територія навколо
Як повідомляє РБК-Україна, цього разу під час обстрілу постраждав сквер імені Гейдара Алієва, розташований поруч із посольством. Також навколо пошкоджено багатоповерхові будинки та приватну клініку.
На опублікованих кадрах видно, що уламки пошкодили одну з частин скверу, на якій знаходиться водоспад. Окрім цього у вікнах будинків навколо вибито скло.
Сквер був відкритий 25 квітня 2013 року в честь 90-річчя від Дня народження лідера Азербайджану. Парк відомий своїм незвичним архітектурним стилем, каскадним водоспадом і мозаїкою - точною копією килима Шейх Сафі в натуральну величину. Сквер побудований у кілька ярусів і вважається одним із найоригінальніших у столиці.
Детально про те, що відомо про наслідки сьогоднішнього обстрілу - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Не перші пошкодження
Варто зауважити, що це вже не вперше під час російського обстрілу посольство Азербайджану отримало пошкодження. За даними прес-секретаря МЗС Азербайджану Айхана Гаджизаде, ракета впала за 100 метрів від дипмісії, спричинивши пожежу і сильну детонацію.
У будівлі було розбито вікна, на даху консульського відділу з’явилися тріщини, але персонал не постраждав. Посольство продовжувало роботу.
Росія атакує об'єкти Азербайджану в Україні
Уночі 8 серпня російські війська атакували ударними дронами нафтобазу SOCAR в Одеській області. Унаслідок удару спалахнула пожежа, було пошкоджено дизельний трубопровід та повідомлено про постраждалих.
Раніше окупанти вдарили по газотранспортному об’єкту в Орловці біля кордону з Румунією, через який до України надходив газ зі США та Азербайджану, а також транспортувався азербайджанський газ до Європи.
Після цих атак Баку різко відреагував і пригрозив скасувати заборону на постачання зброї Україні, якщо Росія продовжить нищити українську газову інфраструктуру чи об’єкти азербайджанських компаній.
Крім того, відбулася розмова президента України Володимира Зеленського з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої сторони засудили цілеспрямований удар РФ по нафтобазі SOCAR.
Окрім цього між Росією та Азербайджаном спалахнув новий конфлікт, спровокований масовими затриманнями членів азербайджанської діаспори в Єкатеринбурзі.
В Азербайджані відповіли на такі дії Москви арештами агентів ФСБ й зачисткою проросійських ЗМІ. Також Азербайджан скасував усі російські культурні заходи.
Варто нагадати, що цьому передавала трагедія з літаком Азербайджанських авіаліній, який був збитий російською ППО.