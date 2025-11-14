"Циркон", "Калібри" та "Кинджали": чим РФ атакувала Україну та як спрацювала ППО

Російські війська у ніч на 14 листопада завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів та ракет різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 449 засобів повітряного нападу – 19 ракет та 430 дронів різних типів", - зазначили у Повітряних силах. Зазначається, що ворог вночі застосував: 430 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ та Гвардійське ТОТ АР Крим;

3 аеробалістичні ракет Х-47М2 "Кинджал" із Рязанської області РФ;

1 протикорабельну ракету "Циркон";

6 крилатих ракет "Іскандер-К"/"Калібр";

9 балістичних ракет "Іскандер-М"/КN-23. Основний напрямок удару – місто Київ. Також в наслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито, або подавлено 419 повітряних цілей: 405 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" та безпілотників інших типів;

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

6 балістичних ракет "Іскандер-М"/КN-23;

6 крилатих ракет "Іскандер-К"/"Калібр". При цьому зафіксовано влучання ракет та 23 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння збитих на 44 локаціях. "Атака триває, в повітряному просторі нові групи ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.