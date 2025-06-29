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В Азербайджані скасували всі російські культурні заходи

Неділя 29 червня 2025 15:47
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В Азербайджані скасували всі російські культурні заходи Фото: Азербайджан скасував усі російські культурні заходи (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Азербайджан скасував усі культурні заходи Росії на своїй території. Причина - масові затримання азербайджанців у Єкатеринбурзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство культури Азейрбайджану.

Міністерство культури Азербайджану оголосило про скасування всіх культурних заходів, які в країні планували провести російські державні або приватні організації.

Заборона стосується концертів, вистав, фестивалів, виставок та інших подій.

Що сталося

Причиною такого кроку стали масові затримання азербайджанців у Єкатеринбурзі, під час яких, за даними азербайджанських ЗМІ, силовики застосовували насильство за етнічною ознакою.

Як пояснили в Мінкульті, рішення ухвалено "у зв'язку з демонстративними, цілеспрямованими і позасудовими вбивствами та актами насильства, вчиненими правоохоронними органами Росії проти азербайджанців у Єкатеринбурзі".

У відомстві підкреслили, що такі інциденти "останнім часом набули системного характеру".

Зокрема, під час рейдів минулої п'ятниці було затримано щонайменше 50 громадян Азербайджану.

На тлі загального обурення культурні заходи, пов'язані з Росією, вирішили скасувати.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Азербайджан провів "антитерористичні заходи" на території Нагірного Карабаху. Це стало фактично кінцем збройного конфлікту між Азербайджаном та Вірменією. Проте мирну угоду між країнами досі не було укладено.

До конфлікту була причетна також і Росія. Її так звані миротворці перебували на території Нагірного Карабаху.

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