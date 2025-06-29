В Азербайджані скасували всі російські культурні заходи

Азербайджан скасував усі культурні заходи Росії на своїй території. Причина - масові затримання азербайджанців у Єкатеринбурзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство культури Азейрбайджану.

Міністерство культури Азербайджану оголосило про скасування всіх культурних заходів, які в країні планували провести російські державні або приватні організації.

Заборона стосується концертів, вистав, фестивалів, виставок та інших подій.

Що сталося

Причиною такого кроку стали масові затримання азербайджанців у Єкатеринбурзі, під час яких, за даними азербайджанських ЗМІ, силовики застосовували насильство за етнічною ознакою.

Як пояснили в Мінкульті, рішення ухвалено "у зв'язку з демонстративними, цілеспрямованими і позасудовими вбивствами та актами насильства, вчиненими правоохоронними органами Росії проти азербайджанців у Єкатеринбурзі".

У відомстві підкреслили, що такі інциденти "останнім часом набули системного характеру".

Зокрема, під час рейдів минулої п'ятниці було затримано щонайменше 50 громадян Азербайджану.

На тлі загального обурення культурні заходи, пов'язані з Росією, вирішили скасувати.