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Внаслідок падіння пасажирського літака в Казахстані загинули 38 осіб, - віце-прем'єр

Актау, Середа 25 грудня 2024 18:11
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Внаслідок падіння пасажирського літака в Казахстані загинули 38 осіб, - віце-прем'єр Фото: у Казахстані впав пасажирський літак (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Казахстані внаслідок падіння пасажирського літака сьогодні, 25 грудня, загинули 38 осіб. Також десятки постраждалих перебувають у лікарнях.

Про це заявив віце-прем'єр Казахстану Канат Бозумбаєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Report.

"Ситуація не дуже хороша, 38 загиблих. Тіла в поганому стані, переважно обгорілі", - зазначив Бозумбаєв.

Він додав, що 29 осіб, зокрема двоє дітей, які постраждали через авіакатастрофу, перебувають у лікарнях. 11 осіб - у стабільно важкому стані, решта - у стані середньої тяжкості.

Віцепрем'єр розповів, що для ідентифікації тіл загиблих буде призначено експертизи.

Також, за словами Бозумбаєва, серед тих, хто вижив, немає громадян Казахстану.

"Є поки що одна жінка, особу якої не встановлено. Вона непритомна в лікарні, документів немає. Серед інших 29 тих, хто вижив, жодного казахстанця немає", - зазначив він.

Чиновник уточнив, що розслідування інциденту проводять під контролем Генпрокуратури Казахстану, Міністерства внутрішніх справ і авіаційної влади.

Катастрофа літака

Нагадаємо, у Казахстані недалеко від міста Актау сьогодні, 25 грудня, розбився пасажирський літак, який летів з Баку до Грозного.

На борту літака перебували 67 осіб, серед яких були громадяни Азербайджану, Росії, Казахстану та Киргизстану.

Як пишуть у мережі, пасажирський літак міг потрапити під обстріл у повітряному просторі Росії. На його обшивці видно сліди, які могли виникнути внаслідок роботи ППО.

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