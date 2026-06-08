В РФ помітили проблеми з пальним через удари дронів, створили "штаб"

У Росії визнали "тимчасові складнощі" з постачанням пального в південних регіонах через удари українських дронів. Для подолання ситуації в Москві сформували окремий галузевий штаб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства енергетики РФ
У заяві Міненерго йдеться, що підприємства паливно-енергетичного комплексу "стикаються зі зростанням повітряних атак противника, що призводить до тимчасових складнощів з постачанням пального в ряді південних регіонів".
Для реагування на ситуацію у Міненерго сформували галузевий Штаб, який працює на постійній основі. До нього увійшли всі найбільші компанії російського паливно-енергетичного комплексу.
За даними відомства, завданням Штабу є "забезпечення стабільної і ефективної роботи всього паливно-енергетичного комплексу країни".
Нагадаємо, у травні 2026 року Україна досягла рекордного ураження російської нафтопереробки - втрачено приблизно чверть потужностей.
Уражені заводи забезпечували понад 30% виробництва бензину і близько 25% дизельного палива в РФ. Серед об'єктів - заводи в Москві, Ярославлі, Нижньому Новгороді, Рязані та Кірішах.
Раніше Bloomberg писав, що українські дрони здатні діставати чверть території Росії, де проживає понад 70% населення країни. Дальність ударів сягає 1600 км.
В окупованому Криму через регулярні удари по нафтобазах ввели жорсткі обмеження і талони на бензин. 7 червня сили оборони уразили дві найбільші нафтобази півострова та об'єкт ФСБ.