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В РФ помітили проблеми з пальним через удари дронів, створили "штаб"

20:47 08.06.2026 Пн
2 хв
Міненерго назвало, де ситуація з пальним найскладніша
aimg Валерія Абабіна
Фото: пожежа на НПЗ у Феодосії (росЗМІ)

У Росії визнали "тимчасові складнощі" з постачанням пального в південних регіонах через удари українських дронів. Для подолання ситуації в Москві сформували окремий галузевий штаб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства енергетики РФ

У заяві Міненерго йдеться, що підприємства паливно-енергетичного комплексу "стикаються зі зростанням повітряних атак противника, що призводить до тимчасових складнощів з постачанням пального в ряді південних регіонів".

Для реагування на ситуацію у Міненерго сформували галузевий Штаб, який працює на постійній основі. До нього увійшли всі найбільші компанії російського паливно-енергетичного комплексу.

За даними відомства, завданням Штабу є "забезпечення стабільної і ефективної роботи всього паливно-енергетичного комплексу країни".

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Нагадаємо, у травні 2026 року Україна досягла рекордного ураження російської нафтопереробки - втрачено приблизно чверть потужностей.

Уражені заводи забезпечували понад 30% виробництва бензину і близько 25% дизельного палива в РФ. Серед об'єктів - заводи в Москві, Ярославлі, Нижньому Новгороді, Рязані та Кірішах.

Раніше Bloomberg писав, що українські дрони здатні діставати чверть території Росії, де проживає понад 70% населення країни. Дальність ударів сягає 1600 км.

В окупованому Криму через регулярні удари по нафтобазах ввели жорсткі обмеження і талони на бензин. 7 червня сили оборони уразили дві найбільші нафтобази півострова та об'єкт ФСБ.

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