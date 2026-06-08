Дві найбільші нафтобази у Криму та обʼєкт ФСБ потрапив під удари Сил оборони

В ніч на 7 червня підрозділи Сил оборони України уразили дві великі нафтобази в Криму, пункт управління ФСБ та інші військові об'єкти росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

Удари по Криму

Під атаку потрапили дві великі нафтобази на тимчасово окупованому півострові.

Перша - нафтобаза "Семиколодезянська" є одним із найбільших центрів зберігання й перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова. Об'єкт використовується для накопичення запасів пального та забезпечення потреб російського військового угруповання.

Після удару зафіксовано займання на території бази.

Друга - нафтобаза в районі Феодосії, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом окупованого Криму.

Її потужності дозволяють переробляти до 10-12 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік. Інфраструктура забезпечувала постачання пального для армії країни-агресора.

Удари по Росії та Донбасу

Окрім Криму, українські військові також вдарили по:

пункту управління ФСБ Росії в районі Волоконовки Бєлгородської області;

складу боєприпасів противника біля Свободного на Донеччині;

районах зосередження живої сили окупантів біля Щастя на Луганщині;

скупченнях особового складу ворога поблизу Благодатного на Донеччині.

У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військовому потенціалу російської армії та знижувати її можливості для ведення війни проти України.