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Дві найбільші нафтобази у Криму та обʼєкт ФСБ потрапив під удари Сил оборони

10:59 08.06.2026 Пн
2 хв
У Генштабі розкрили результати нічної атаки по об'єктах росіян
aimg Ірина Глухова
Дві найбільші нафтобази у Криму та обʼєкт ФСБ потрапив під удари Сил оборони Фото: Сили оборони уразили нафтобази у Криму (росЗМІ)
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В ніч на 7 червня підрозділи Сил оборони України уразили дві великі нафтобази в Криму, пункт управління ФСБ та інші військові об'єкти росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

Удари по Криму

Під атаку потрапили дві великі нафтобази на тимчасово окупованому півострові.

Перша - нафтобаза "Семиколодезянська" є одним із найбільших центрів зберігання й перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова. Об'єкт використовується для накопичення запасів пального та забезпечення потреб російського військового угруповання.

Після удару зафіксовано займання на території бази.

Друга - нафтобаза в районі Феодосії, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом окупованого Криму.

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Її потужності дозволяють переробляти до 10-12 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік. Інфраструктура забезпечувала постачання пального для армії країни-агресора.

Удари по Росії та Донбасу

Окрім Криму, українські військові також вдарили по:

  • пункту управління ФСБ Росії в районі Волоконовки Бєлгородської області;
  • складу боєприпасів противника біля Свободного на Донеччині;
  • районах зосередження живої сили окупантів біля Щастя на Луганщині;
  • скупченнях особового складу ворога поблизу Благодатного на Донеччині.

У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військовому потенціалу російської армії та знижувати її можливості для ведення війни проти України.

Атаки на Крим

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, українські дрони атакували нафтобазу поблизу Леніного та морський нафтовий термінал у Феодосії. Обидва об'єкти мають важливе значення для логістики РФ.

Також стало відомо, що дрони ССО взяли під повітряний контроль сухопутний шлях до Криму.

Через регулярні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах і нафтобазах РФ на півострові ввели жорсткі обмеження та талони на бензин.

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