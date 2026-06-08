В РФ заметили проблемы с топливом из-за ударов дронов, создали "штаб"

В заявлении Минэнерго говорится, что предприятия топливно-энергетического комплекса "сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов".

Для реагирования на ситуацию в Минэнерго сформировали отраслевой Штаб, который работает на постоянной основе. В него вошли все крупнейшие компании российского топливно-энергетического комплекса.

По данным ведомства, задачей Штаба является "обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны".

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