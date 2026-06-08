В РФ заметили проблемы с топливом из-за ударов дронов, создали "штаб"

В России признали "временные сложности" с поставками топлива в южных регионах из-за ударов украинских дронов. Для преодоления ситуации в Москве сформировали отдельный отраслевой штаб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства энергетики РФ
В заявлении Минэнерго говорится, что предприятия топливно-энергетического комплекса "сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов".
Для реагирования на ситуацию в Минэнерго сформировали отраслевой Штаб, который работает на постоянной основе. В него вошли все крупнейшие компании российского топливно-энергетического комплекса.
По данным ведомства, задачей Штаба является "обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны".
Напомним, в мае 2026 года Украина достигла рекордного поражения российской нефтепереработки - потеряно примерно четверть мощностей.
Пораженные заводы обеспечивали более 30% производства бензина и около 25% дизельного топлива в РФ. Среди объектов - заводы в Москве, Ярославле, Нижнем Новгороде, Рязани и Киришах.
Ранее Bloomberg писал, что украинские дроны способны доставать четверть территории России, где проживает более 70% населения страны. Дальность ударов достигает 1600 км.
В оккупированном Крыму из-за регулярных ударов по нефтебазам ввели жесткие ограничения и талоны на бензин. 7 июня силы обороны поразили две крупнейшие нефтебазы полуострова и объект ФСБ.