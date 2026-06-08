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У Новоросійську після атаки БПЛА палає найбільше нафтосховище Кавказу

05:02 08.06.2026 Пн
2 хв
Що відомо про термінал, який став новою ціллю для нічної атаки?
aimg Катерина Коваль
У Новоросійську після атаки БПЛА палає найбільше нафтосховище Кавказу Фото: 20% морського експорту нафти РФ припадає на цей об'єкт (t.me/mchs_officail)
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Вночі 8 червня атаковано перевалочну нафтобазу "Грушова" в Новоросійську - одну з найбільших на Кавказі. На об'єкті спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Що атакували

Перевалочна нафтобаза "Грушова" входить до структури морського нафтового термінала "Шесхарис" у порту Новоросійськ - підприємства АТ "Чорномортранснафта" ("Транснефть"). Це найбільше нафтосховище на Кавказі.

Пропускна здатність термінала - до 75 мільйонів тонн нафти та нафтопродуктів на рік.

У штатному режимі він забезпечує відвантаження близько 700 тисяч барелів на добу.

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На термінал припадає близько 20% усього морського експорту нафти з Росії.

Масштаб пожежі

Після серії ударів БПЛА на об'єкті спалахнула масштабна пожежа, місцеві жителі публікують фото та відео з густим димом над нафтобазою. За даними моніторингових каналів, пожежа розгоряється.

Новоросійськ - не перша ціль за останні дні. У суботу, 6 червня, в Усть-Лабинську після атаки дронів загорілася нафтобаза. Наприкінці травня Reuters повідомляло, що практично всі найбільші НПЗ у центральній частині РФ повністю зупинили або суттєво скоротили виробництво палива через масштабні атаки українських дронів.

В ніч на 3 червня Сили оборони також вдарили по кораблях та об'єктах інфраструктури в порту Кронштадт Ленінградської області.

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