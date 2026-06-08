У Новоросійську після атаки БПЛА палає найбільше нафтосховище Кавказу

Вночі 8 червня атаковано перевалочну нафтобазу "Грушова" в Новоросійську - одну з найбільших на Кавказі. На об'єкті спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Після серії ударів БПЛА на об'єкті спалахнула масштабна пожежа, місцеві жителі публікують фото та відео з густим димом над нафтобазою. За даними моніторингових каналів, пожежа розгоряється.

На термінал припадає близько 20% усього морського експорту нафти з Росії .

У штатному режимі він забезпечує відвантаження близько 700 тисяч барелів на добу .

Пропускна здатність термінала - до 75 мільйонів тонн нафти та нафтопродуктів на рік .

Перевалочна нафтобаза "Грушова" входить до структури морського нафтового термінала "Шесхарис" у порту Новоросійськ - підприємства АТ "Чорномортранснафта" ("Транснефть"). Це найбільше нафтосховище на Кавказі.

Новоросійськ - не перша ціль за останні дні. У суботу, 6 червня, в Усть-Лабинську після атаки дронів загорілася нафтобаза. Наприкінці травня Reuters повідомляло, що практично всі найбільші НПЗ у центральній частині РФ повністю зупинили або суттєво скоротили виробництво палива через масштабні атаки українських дронів.

В ніч на 3 червня Сили оборони також вдарили по кораблях та об'єктах інфраструктури в порту Кронштадт Ленінградської області.