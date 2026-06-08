В РФ помітили проблеми з пальним через удари дронів, створили "штаб"

У Росії визнали "тимчасові складнощі" з постачанням пального в південних регіонах через удари українських дронів. Для подолання ситуації в Москві сформували окремий галузевий штаб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства енергетики РФ

У заяві Міненерго йдеться, що підприємства паливно-енергетичного комплексу "стикаються зі зростанням повітряних атак противника, що призводить до тимчасових складнощів з постачанням пального в ряді південних регіонів".

Для реагування на ситуацію у Міненерго сформували галузевий Штаб, який працює на постійній основі. До нього увійшли всі найбільші компанії російського паливно-енергетичного комплексу.

За даними відомства, завданням Штабу є "забезпечення стабільної і ефективної роботи всього паливно-енергетичного комплексу країни".

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