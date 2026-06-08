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В РФ заметили проблемы с топливом из-за ударов дронов, создали "штаб"

20:47 08.06.2026 Пн
2 мин
Минэнерго назвало, где ситуация с топливом самая сложная
aimg Валерия Абабина
В РФ заметили проблемы с топливом из-за ударов дронов, создали "штаб" Фото: пожар на НПЗ в Феодосии (росСМИ)
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В России признали "временные сложности" с поставками топлива в южных регионах из-за ударов украинских дронов. Для преодоления ситуации в Москве сформировали отдельный отраслевой штаб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства энергетики РФ

В заявлении Минэнерго говорится, что предприятия топливно-энергетического комплекса "сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов".

Для реагирования на ситуацию в Минэнерго сформировали отраслевой Штаб, который работает на постоянной основе. В него вошли все крупнейшие компании российского топливно-энергетического комплекса.

По данным ведомства, задачей Штаба является "обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны".

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Напомним, в мае 2026 года Украина достигла рекордного поражения российской нефтепереработки - потеряно примерно четверть мощностей.

Пораженные заводы обеспечивали более 30% производства бензина и около 25% дизельного топлива в РФ. Среди объектов - заводы в Москве, Ярославле, Нижнем Новгороде, Рязани и Киришах.

Ранее Bloomberg писал, что украинские дроны способны доставать четверть территории России, где проживает более 70% населения страны. Дальность ударов достигает 1600 км.

В оккупированном Крыму из-за регулярных ударов по нефтебазам ввели жесткие ограничения и талоны на бензин. 7 июня силы обороны поразили две крупнейшие нефтебазы полуострова и объект ФСБ.

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