РФ погрожує Фінляндії та країнам Балтії "самообороною": у чому звинувачує Шойгу

20:00 16.04.2026 Чт
2 хв
У Кремлі вигадали нове виправдання для агресії?
aimg Сергій Козачук
Фото: секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу (kremlin.ru)

Росія погрожує Фінляндії та країнам Балтії "правом на самооборону" через атаки безпілотників на російські об'єкти.

Про це заявив секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Читайте також: У Фінляндії знову знайшли безпілотник: прем'єр звернувся з проханням до України

Суть погроз РФ

Російський посадовець стверджує, що польоти українських БПЛА над територією сусідніх країн можливі або через неефективну роботу їхньої ППО, або через свідоме надання повітряного простору Фінляндією та країнами Прибалтики.

За словами Шойгу, якщо підтвердиться другий варіант, Росія вважатиме за можливе застосувати 51 статтю Статуту ООН.

"У другому випадку вступає в силу 51 стаття Статуту ООН про невід'ємне право на самооборону", - заявив він.

Інциденти з дронами у Балтії та Фінляндії

Нагадаємо, останнім часом ситуація в регіоні Балтійського моря суттєво загострилася через серію інцидентів із безпілотниками.

Зокрема, 25 березня російські дрони залетіли до повітряного простору країн Балтії, що призвело до влучання одного з апаратів у димар електростанції в Естонії, тоді як інший БПЛА вибухнув на території Латвії.

Вже 29 березня два безпілотники розбилися на південному сході Фінляндії. У Гельсінкі ідентифікували один із них як український "Лютий", проте наголосили, що дрони опинилися в країні через вплив російських систем радіоелектронної боротьби, які збили їх із курсу.

Згодом, 2 квітня, офіційний Таллінн спростував пропаганду Кремля, поклавши відповідальність за появу дронів у своєму небі на Росію.

Після того як 11 квітня черговий дрон знайшли на фінському острові Іїті, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо звернувся до України з офіційним проханням щодо координації польотів.

На тлі цих подій та агресивної риторики Москви у Єврокомісії виступили із жорсткою заявою, попередивши РФ, що будь-який напад на одну країну-члена розцінюватиметься як пряма агресія проти всього Європейського Союзу.

