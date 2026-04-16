Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

РФ угрожает Финляндии и странам Балтии "самообороной": в чем обвиняет Шойгу

20:00 16.04.2026 Чт
2 мин
В Кремле придумали новое оправдание для агрессии?
aimg Сергей Козачук
Фото: секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу (kremlin.ru)

Россия угрожает Финляндии и странам Балтии "правом на самооборону" из-за атак беспилотников на российские объекты.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Читайте также: В Финляндии снова нашли беспилотник: премьер обратился с просьбой к Украине

Суть угроз РФ

Российский чиновник утверждает, что полеты украинских БПЛА над территорией соседних стран возможны либо из-за неэффективной работы их ПВО, либо из-за сознательного предоставления воздушного пространства Финляндией и странами Прибалтики.

По словам Шойгу, если подтвердится второй вариант, Россия сочтет возможным применить 51 статью Устава ООН.

"Во втором случае вступает в силу 51 статья Устава ООН о неотъемлемом праве на самооборону", - заявил он.

Инциденты с дронами в Балтии и Финляндии

Напомним, в последнее время ситуация в регионе Балтийского моря существенно обострилась из-за серии инцидентов с беспилотниками.

В частности, 25 марта российские дроны залетели в воздушное пространство стран Балтии, что привело к попаданию одного из аппаратов в дымоход электростанции в Эстонии, тогда как другой БПЛА взорвался на территории Латвии.

Уже 29 марта два беспилотника разбились на юго-востоке Финляндии. В Хельсинки идентифицировали один из них как украинский "Лютый", однако отметили, что дроны оказались в стране из-за влияния российских систем радиоэлектронной борьбы, которые сбили их с курса.

Впоследствии, 2 апреля, официальный Таллинн опроверг пропаганду Кремля, возложив ответственность за появление дронов в своем небе на Россию.

После того как 11 апреля очередной дрон нашли на финском острове Иити, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо обратился к Украине с официальной просьбой о координации полетов.

На фоне этих событий и агрессивной риторики Москвы в Еврокомиссии выступили с жестким заявлением, предупредив РФ, что любое нападение на одну страну-члена будет расцениваться как прямая агрессия против всего Европейского Союза.

