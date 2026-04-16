РФ угрожает Финляндии и странам Балтии "самообороной": в чем обвиняет Шойгу

Инциденты с дронами в Балтии и Финляндии

Напомним, в последнее время ситуация в регионе Балтийского моря существенно обострилась из-за серии инцидентов с беспилотниками.

В частности, 25 марта российские дроны залетели в воздушное пространство стран Балтии, что привело к попаданию одного из аппаратов в дымоход электростанции в Эстонии, тогда как другой БПЛА взорвался на территории Латвии.

Уже 29 марта два беспилотника разбились на юго-востоке Финляндии. В Хельсинки идентифицировали один из них как украинский "Лютый", однако отметили, что дроны оказались в стране из-за влияния российских систем радиоэлектронной борьбы, которые сбили их с курса.

Впоследствии, 2 апреля, официальный Таллинн опроверг пропаганду Кремля, возложив ответственность за появление дронов в своем небе на Россию.

После того как 11 апреля очередной дрон нашли на финском острове Иити, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо обратился к Украине с официальной просьбой о координации полетов.

На фоне этих событий и агрессивной риторики Москвы в Еврокомиссии выступили с жестким заявлением, предупредив РФ, что любое нападение на одну страну-члена будет расцениваться как прямая агрессия против всего Европейского Союза.