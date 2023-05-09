РФ подала заявку до "Книги рекордів Гіннеса". Данілов висміяв найкоротший парад в Москві

"Росія подала заявку до "Книги рекордів Гіннеса" про найкоротший військовий парад. Захід "побєдобєсія" на "Червоній площі" на Москві тривав приблизно 40 хвилин і став найкоротшим із 1941 року", - написав він.

Данілов зазначив, що проведений захід - це парад боягузтва і страху.

"Страх - головна причина, що змусила кремлівську зграю якомога швидше бігти назад до бункерної нори. Страх - це пожиттєвий український подарунок Путіну та його угрупованню", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, під час так званого "параду Перемоги" російський диктатор Володимир Путін заявив, що війна в Україні є катастрофою і її нібито "розпочала не Росія".

Парад відкрив музейний танк Т-34, а авіації взагалі не було в програмі.

Окрім того, в українському МЗС назвали участь ряду країн у параді в Москві аморальним кроком щодо України.

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