Аморальний крок щодо України. В МЗС відреагували на участь ряду країн у параді в Москві

Участь лідерів ряду країн в заході на Червоній площі в Москві є аморальною та жорстокою по відношенню до України.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявили у Міністерстві закордонних справ.

У вівторок, 9 травня, на Червоній площі у Москві разом з російським диктатором Володимиром Путіним були присутні лідери Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.

Під час свого виступу Путін намагався виправдати вбивства українців, знищення українських міст та сіл, викрадення українських дітей та репресії проти мешканців захоплених українських територій.

"У ніч перед зібранням РФ випустила по Україні 25 крилатих ракет, зокрема 15 по Києву, аби заподіяти іще більше смертей та завдати іще більше руйнувань на українській землі. Учасникам була продемонстрована російська військова техніка, яка вже десятий рік поспіль бере участь у неспровокованій агресивній війні Росії проти України", - сказано в повідомленні.

У відомстві заявили, що розглядають участь лідерів зазначених іноземних держав у заході поряд із воєнним злочинцем, як аморальний та недружній крок щодо України, вияв зневаги до українського народу, який бореться за своє виживання та свободу.

"Народи Центральної Азії та Кавказу зробили неоціненний внесок в перемогу над нацизмом 78 років тому. Вони не заслуговують на долю бути використаними зараз Кремлем для участі в фальшивому дійстві, яке не має нічого спільного із подвигом переможців над нацизмом", - заявили в МЗС.