РФ подала заявку в "Книгу рекордов Гиннеса". Данилов высмеял самый короткий парад в Москве

"Россия подала заявку в "Книгу рекордов Гиннеса" о самом коротком военном параде. Мероприятие "победобесия" на "Красной площади" на Москве длилось примерно 40 минут и стало самым коротким с 1941 года", - написал он.

Данилов отметил, что проведенное мероприятие - это парад трусости и страха.

"Страх - главная причина, которая заставила кремлевскую стаю как можно скорее бежать назад в бункерную нору. Страх - это пожизненный украинский подарок Путину и его группировке", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, во время так называемого "парада Победы" российский диктатор Владимир Путин заявил, что война в Украине катастрофа и ее якобы "начала не Россия".

Парад открыл музейный танк Т-34, а авиации вообще не было в программе.

Кроме того, в украинском МИД назвали участие ряда стран в параде в Москве аморальным шагом в отношении Украины.

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