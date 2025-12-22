РФ почала встановлювати Starlink на дрони "Молнія": у ГУР назвали причину

Росіяни адаптували FPV-дрон "Молнія" для повітряної розвідки, встановивши на нього комплекс Starlink і камеру з тривісною стабілізацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР МО України.
Раніше ГУР повідомляло про застосування Росією FPV-камікадзе літакового типу "Молнія", який запускався зі спеціальної катапульти та наводився на ціль оператором.
Згодом противник почав використовувати модифікацію "Молнія-2" з двома двигунами на крилах, доопрацьованим фюзеляжем, збільшеною дальністю польоту та посиленою бойовою частиною.
Наразі зафіксовано нову адаптацію цього БпЛА – "Молнія-2Р", призначену для ведення повітряної розвідки. Для цього російські розробники інтегрували до апарата мікрокомп’ютер Raspberry Pi 5, а також китайський Mini PC F8, промаркований російським брендом Raskat з установленою ліцензійною операційною системою Windows 11.
Окрім курсової FPV-камери, безпілотник отримав додаткову китайську камеру SIYI ZR10 з десятикратним оптичним зумом і тривісною стабілізацією, що суттєво розширює можливості спостереження та коригування.
Для передавання відеосигналу з обох камер, телеметрії та команд керування на борту "Молніі-2Р" встановлено супутниковий термінал Starlink.
Раніше у ГУР Міноборони України розповіли про 68 нових компонентів, виявлених у російських ракетах та дронах, якими ворог атакує енергетичні об'єкти.
Також раніше повідомлялось, що російський турбореактивний "Шахед" містить компоненти зі США, Китаю, Швейцарії та інших країн.
Окрім того, експерти ГУР розкрили будову, складові частини та елементну базу іранського дрона Shahed-107, який РФ застосовує у війні проти України.