РФ начала устанавливать Starlink на дроны "Молния": в ГУР назвали причину

Фото: РФ начала устанавливать Starlink на дроны "Молния" (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Россияне адаптировали FPV-дрон "Молния" для воздушной разведки, установив на него комплекс Starlink и камеру с трехосной стабилизацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.

Ранее ГУР сообщало о применении Россией FPV-камикадзе самолета типа "Молния", который запускался со специальной катапульты и наводился на цель оператором.

Впоследствии противник начал использовать модификацию "Молния-2" с двумя двигателями на крыльях, доработанным фюзеляжем, увеличенной дальностью полета и усиленной боевой частью.

Сейчас зафиксирована новая адаптация этого БпЛА - "Молния-2Р", предназначенная для ведения воздушной разведки. Для этого российские разработчики интегрировали в аппарат микрокомпьютер Raspberry Pi 5, а также китайский Mini PC F8, промаркированный российским брендом Raskat с установленной лицензионной операционной системой Windows 11.

Кроме курсовой FPV-камеры, беспилотник получил дополнительную китайскую камеру SIYI ZR10 с десятикратным оптическим зумом и трехосной стабилизацией, что существенно расширяет возможности наблюдения и корректировки.

Для передачи видеосигнала с обеих камер, телеметрии и команд управления на борту "Молнии-2Р" установлен спутниковый терминал Starlink.

 

ГУР раскрывает конструкцию российских дронов

Ранее в ГУР Минобороны Украины рассказали о 68 новых компонентах, обнаруженных в российских ракетах и дронах, которыми враг атакует энергетические объекты.

Также ранее сообщалось, что российский турбореактивный "Шахед" содержит компоненты из США, Китая, Швейцарии и других стран.

Кроме того, эксперты ГУР раскрыли строение, составные части и элементную базу иранского дрона Shahed-107, который РФ применяет в войне против Украины.

