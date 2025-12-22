РФ начала устанавливать Starlink на дроны "Молния": в ГУР назвали причину

Ранее ГУР сообщало о применении Россией FPV-камикадзе самолета типа "Молния", который запускался со специальной катапульты и наводился на цель оператором.

Впоследствии противник начал использовать модификацию "Молния-2" с двумя двигателями на крыльях, доработанным фюзеляжем, увеличенной дальностью полета и усиленной боевой частью.

Сейчас зафиксирована новая адаптация этого БпЛА - "Молния-2Р", предназначенная для ведения воздушной разведки. Для этого российские разработчики интегрировали в аппарат микрокомпьютер Raspberry Pi 5, а также китайский Mini PC F8, промаркированный российским брендом Raskat с установленной лицензионной операционной системой Windows 11.

Кроме курсовой FPV-камеры, беспилотник получил дополнительную китайскую камеру SIYI ZR10 с десятикратным оптическим зумом и трехосной стабилизацией, что существенно расширяет возможности наблюдения и корректировки.

Для передачи видеосигнала с обеих камер, телеметрии и команд управления на борту "Молнии-2Р" установлен спутниковый терминал Starlink.