У ГУР назвали фірми, які постачають РФ деталі ракет та дронів для ударів по енергетиці

Понеділок 27 жовтня 2025 10:45
UA EN RU
У ГУР назвали фірми, які постачають РФ деталі ракет та дронів для ударів по енергетиці Фото: у ГУР назвали фірми, які постачають РФ деталі ракет та дронів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У ГУР Міноборони України розповіли про 68 нових компонентів, виявлених у російських ракетах та дронах, якими ворог атакує енергетичні об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ГУР МО України.

Зокрема, до оновленого переліку ГУР увійшли компоненти крилатої ракети 9М727 "Іскандер-К", аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал", північнокорейської балістики KN-23/KN-24 та ударного БпЛА "Герань-2" (Shahed-136).

Саме ці засоби ураження були використані ворогом у ніч на 22 жовтня під час масованої комбінованої повітряної атаки на українську енергетику та мирні міста.

"На тлі новин "про успіхи локалізації" російські ракети та безпілотники продовжують літати на чіпах американських, китайських, швейцарських, японських, тайванських та інших іноземних виробників", - зазначили у ГУР.

Водночас два з шести типів засобів ураження, застосованих у цій атаці, надходять до РФ завдяки підтримці її стратегічних партнерів – Ірану та КНДР, що підкреслює ризики для регіонів далеко за межами Європи, зокрема для Індо-Тихоокеанського регіону та Близького Сходу.

"Сьогоднішнє оновлення підтверджує, що чинні світові практики експортного контролю та механізми взаємодії між країнами потребують перегляду та вдосконалення у відповідь на нові виклики воєнного часу", - додали у розвідці.

Загалом, розділ "Компоненти у зброї", який містить інформацію щодо майже 5,2 тисячі компонентів у 179 зразках озброєння, покликаний допомогти цивілізованому світу в технологічному роззброєнні агресорів

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російський турбореактивний "Шахед" містить компоненти зі США, Китаю, Швейцарії та інших країн.

Раніше ми розповідали, що РФ використовує понад 100 іноземних компонентів для виготовлення ракет та дронів, тому Іран є не єдиною країною, яка допомагає озброювати агресора.

Детальніше про те, які компоненти росіяни використовують у виробництві дронів-камікадзе читайте у матеріалі РБК-Україна: "Шахеди" стали розумнішими: що Росія вбудувала в іранські дрони і як відповість Україна".

