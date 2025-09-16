ua en ru
Компоненти зі США, Китаю та навіть Японії: ГУР оприлюднило начинку реактивного "Шахеда"

Украина, Вівторок 16 вересня 2025 12:09
Компоненти зі США, Китаю та навіть Японії: ГУР оприлюднило начинку реактивного "Шахеда" Фото: російський дрон-камікадзе Shahed-238 (росЗМІ)
Автор: РБК-Україна

Російський турбореактивний "Шахед"містить компоненти зі США, Китаю, Швейцарії та інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис ГУР Міноборони у Facebook.

Більш ніж половина іноземних компонентів "Герані" – американські

Всередині російського реактивного дрона "Гєрань-3" серії "У", який є аналогом іранського Shahed-238, є чимало компонентів іноземного виробництва. Зокрема, із 45 ідентифікованих компонентів – половина зі США, вісім від китайських виробників, сім швейцарських, три німецьких, два британських та один японський.

"На борту" російського дрона – китайський турбореактивний двигун Telefly JT80, який дозволяє розвивати швидкість від 300 до 370 км/год, операційна дальність застосування становить до 1000 км. Максимальну швидкість "Гєрань-3" розвиває переважно в зонах дії українських засобів ППО та РЕБ, у зонах застосування дронів-перехоплювачів та на термінальних етапах польоту при зниженні на ціль.

Схожість із попередніми моделями дронів

У ГУР розповідають, що компоновка модулів та електронних блоків "Герань-3" майже не відрізняється від бензинових версій "Гєрань-2" серії "Ы". Усередині безпілотниками встановлено інерційно-навігаційну систему SADRA, блок вимірювання повітряного тиску (ADC), блок розподілу потужності (PDU) тощо.

Захист супутникової навігації від засобів РЕБ здійснюється завадозахищеною супутниковою навігаційною системою з адаптивною антенною решіткою (CRPA) на 12 елементів, яка має назву "Комєта-М12". Окрім того, у "Гєрані-3" серії "У" встановлено камеру і систему передачі відео з "Герані-2" серії "Ъ".

"Гєрань-3" стала восьмим зразком застосованого країною-агресоркою озброєння, будову якої показали у межах серії публікацій "Засоби ураження". Загалом у розділі "Компоненти у зброї" порталу "War&Sanctions" зібрано вже понад 5000 іноземних компонентів, ідентифікованих у 177 зразках озброєння РФ та її союзників.

Тисячі безпілотників на місяць

Нагадаємо, представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що РФ може щомісяця виготовляти до 2700 дронів-камікадзе типу "Шахед". Він також зауважив, що росіяни виготовляють велику кількість дронів-обманок, які не мають бойової частини.

Раніше ми розповідали, що РФ використовує понад 100 іноземних компонентів для виготовлення ракет та дронів, тому Іран є не єдиною країною, яка допомагає озброювати агресора.

Детальніше про те, які компоненти росіяни використовують у виробництві дронів-камікадзе читайте у матеріалі РБК-Україна: "Шахеди" стали розумнішими: що Росія вбудувала в іранські дрони і як відповість Україна".

