У ГУР розкрили конструкцію дронів Shahed-107, якими РФ атакує Україну
Експерти ГУР розкрили будову, складові частини та елементну базу іранського дрона Shahed-107, який РФ застосовує у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.
Зазначається, що вперше новий безпілотник публічно представив іранський Корпус вартових ісламської революції в червні цього року під час загострення ірано-ізраїльського конфлікту.
Shahed-107 – це безпілотний літальний апарат типу верхньоплан із розмахом крил 3 метри та Х-подібним хвостовим оперенням, яке виконує функції стабілізації. Корпус виготовлений із вуглепластику, силові елементи конструкції – з алюмінію.
Конструкція дрона
У дослідженому зразку встановлена кумулятивна осколково-фугасна бойова частина вагою 15 кг, за своїми характеристиками аналогічна іншим бойовим частинам іранських "Шахедів". Силова установка представлена китайським двотактним бензиновим двигуном DLE 111.
Подібні малолітражні двигуни вже неодноразово фіксувалися у конструкції російських дронів "Гербера", "БМ-35", "Пародія" та "Дельта".
Враховуючи ємність паливного бака – 28 літрів – дальність застосування Shahed-107 становить близько 300 км.
Система навігації побудована на інерціальній навігаційній системі, подібній до Sadra, захисному блоці від перешкод і чотириелементній завадостійкій антені. Управління польотом здійснюється польотним контролером.
Компоненти для створення дрона
Географія електронної компонентної бази цього дрона традиційна для іранських і російських розробок: США, Швейцарія, Китай, Японія, Тайвань, Нідерланди, Ірландія.
"Поява Shahed-107 у Росії та його застосування проти України – це ще один доказ поглиблення співпраці між Тегераном і Москвою. Іранська зброя продовжує проходити бойові випробування саме на українській землі", - додали у ГУР.
