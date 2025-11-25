У ГУР розкрили конструкцію дронів Shahed-107, якими РФ атакує Україну

Експерти ГУР розкрили будову, складові частини та елементну базу іранського дрона Shahed-107, який РФ застосовує у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

Зазначається, що вперше новий безпілотник публічно представив іранський Корпус вартових ісламської революції в червні цього року під час загострення ірано-ізраїльського конфлікту.

Shahed-107 – це безпілотний літальний апарат типу верхньоплан із розмахом крил 3 метри та Х-подібним хвостовим оперенням, яке виконує функції стабілізації. Корпус виготовлений із вуглепластику, силові елементи конструкції – з алюмінію.

Конструкція дрона

У дослідженому зразку встановлена кумулятивна осколково-фугасна бойова частина вагою 15 кг, за своїми характеристиками аналогічна іншим бойовим частинам іранських "Шахедів". Силова установка представлена китайським двотактним бензиновим двигуном DLE 111.

Подібні малолітражні двигуни вже неодноразово фіксувалися у конструкції російських дронів "Гербера", "БМ-35", "Пародія" та "Дельта".

Враховуючи ємність паливного бака – 28 літрів – дальність застосування Shahed-107 становить близько 300 км.

Система навігації побудована на інерціальній навігаційній системі, подібній до Sadra, захисному блоці від перешкод і чотириелементній завадостійкій антені. Управління польотом здійснюється польотним контролером.